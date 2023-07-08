محلل بريطانى: الاقتصاد العالمى وجميع بلدان منطقة اليورو داخل حالة ركود بالفعل

أكد خبير اقتصادي عالمي، أن الاقتصاد العالمي وجميع البلدان العشرين في منطقة اليورو دخل في حالة ركود بالفعل نتيجة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتراجع نشاط التصنيع العالمي.

وقال دافال جوشي، المحلل المقيم في بريطانيا وكبير المحللين الاستراتيجيين في شركة أبحاث الاستثمار العالمية BCA Research ومقرها كندا، في تصريحات لصحيفة "إنديا تايمز" الهندية.

وقال جوشي: “عندما أفلس بنك سيليكون فالي في مارس الماضي إنها كانت علامة تحذير من ركود اقتصادي كان أكثر ووشيكة مما توقعه كثير من الناس”.

وكانت تنبؤاته واحدة من بين العديد من التنبؤات في ذلك الوقت ، حيث ناقش الخبراء بشدة ما إذا كانت الولايات المتحدة ومتى، وقد يبدأ الركود ، وإلى أي مدى يمكن أن يكون سيئًا ،وحتى ما إذا كان سيحدث على الإطلاق.

وللوهلة الأولى يبدو أن تنبؤ جوشي لم ينجح تمامًا، بعد ما يقرب من خمسة أشهر، فالولايات المتحدة يسير الاقتصاد على قدم وساق، حيث ظل دعم التضخم والبطالة بالقرب من أدنى مستوياتها التي تمتع بها آخر مرة في الستينيات- في حين تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بالزيادة.

الركود العالمي بدء بالفعل

لكن جوشي يقول إنه لم يقصد مجرد ركود أمريكي، وكتب في تقرير أبحاث BCA : "النقاش الساخن حول الركود في الولايات المتحدة هو نقطة خلافية، فالقصة الأكبر هي أن الركود العالمي النموذجي قد بدأ بالفعل في الواقع، قال جوشي أن الركود هنا بالتأكيد.

ويقول جوشي إن الاقتصاد العالمي في حالة ركود الآن لأن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي يبلغ 1.2 ٪ ، وفقًا لبيانات من أكسفورد للاقتصاد.

وقال جوشي، إن أي نمو أقل من 2٪ يكفي للتأهل لركود عالمي حتى بدون حدوث تراجع صريح، فمنطقه هو أن متوسط ​​معدل النمو للاقتصاد العالمي يحوم حول 2٪ ، لذا فإن أي شيء أقل من هذا الرقم يعني أن أداء الاقتصاد العالمي أقل من المتوسط، وفي الواقع ، لا يمر الاقتصاد العالمي تقريبًا في حالة تدهور كامل.