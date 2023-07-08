"مستقبل وطن" ينظم ندوة حول مبادرة "100 يوم صحة" بالوادى الجديد

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية صحية بقرية عين عيش بمركز بلاط، حول المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، وذلك تحت إشراف جمال آدم، أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد.

وقال كمال عبد اللطيف محمد، أمين الحزب بمركز بلاط، إنه استكمالًا للندوات الصحية والتثقيفية التي تقوم بها أمانة الصحة والسكان في مركز بلاط، جرى تنفيذ ندوة تثقيفية صحية من خلال أمانة الصحة والسكان بالمركز بإشراف الدكتور صلاح محمد علي بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد، وذلك تحت عنوان المبادرة الرئاسيه ١٠٠ يوم صحة.

تناولت موضوعات الندوه أهمية المبادرة ودورها والخدمات الصحية المجانية التي تقدمها المبادرة للمواطنين، حاضر فيها أماني سعد محمد المثقف الصحي بالإدارة الصحية ببلاط.