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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يوفر أتوبيسات للجماهير لمساندته أمام الاتحاد السكندري

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

ينظم النادي الأهلي رحلات مجانية لجماهيره إلى مدينة الإسكندرية، غدًا السبت، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري.

يبدأ تجمع الجماهير بداية من الساعة الحادية عشرة صباحًا أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الأتوبيسات إلى الإسكندرية في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

ويستوجب اصطحاب كل مشجع أهلاوي تذكرة المباراة وبطاقة «فان آي دي» الخاصة به، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في تمام السابعة مساء غدًا السبت على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة 21 المؤجلة من بطولة الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الثامن برصيد 42 نقطة.

الاهلى الاتحاد السكندرى أتوبيسات مجانية لجماهير الأهلي لمؤازرة فريق الكرة أمام الاتحاد السكندري الدورى المصرى

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