البنتاجون: سنزود أوكرانيا بأسلحة وذخائر جديدة وقنابل عنقودية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، اليوم الجمعة، سنزود أوكرانيا بأسلحة وذخائر جديدة، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وأضاف بيان البنتاجون: تسليم الذخائر العنقودية لأوكرانيا سيتم وفق جدول زمني مناسب لهجومها المضاد، مشيرًا إلى أن انتصار روسيا أسوأ من مخاطر حصول أوكرانيا على الذخائر العنقودية.

وتابع البنتاجون، أن أوكرانيا تعهدت بالاستخدام الآمن للذخائر العنقودية على أراضيها، متعهدة بتزويد أوكرانيا بأسلحة وذخائر جديدة.

وفي وقت سابق، أعلن البنتاجون أنه يمكن إرسال ذخائر عنقودية متقدمة إلى أوكرانيا لمساعدة كييف في حربها ضد القوات الروسية، على الرغم من الحظر العالمي على مثل هذه الأسلحة.