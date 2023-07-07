قناة الناس| عصام الروبى يوضح علاقة الخشية من الله بالتقوى (فيديو)

قال الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن إيمان المؤمن لن يكون كاملًا إلا إذا توقف على خشية الله تعالى، حيث قال الله تعالى في سورة التوبة (فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين).

وأضاف “الروبي” اليوم الجمعة، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة “الناس”، أن الإنسان بدون الخشية يكون منافقًان فالخوف من الله مع الخشية في السر والعلن يؤديان إلى ثمرة طيبة في إيمان المؤمن، ولذلك يقول الله تعالى (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى).

وأوضح الروبي، أن الله تعالى له مقام عليّ لا بد أن يحترم، فهو أولى بالتقديس، مشيرًا غلى أن المرمن يقدس ربه ويحترمه ويخافه، ويأتمر بأوامر الله وينتهي عما نهاه الله عنه، لأنه يخاف من مقام الله العليّ.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.