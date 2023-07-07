وزيرة الثقافة: تابعت تجهيزات مشروع "الأساتذة ومدحت صالح" خطوة بخطوة

قدمت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الشكر إلى قناة الحياة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على البرتوكول الموقع لنقل فعاليات حفل الأساتذة ومدحت صالح الذي تذيعه قناة الحياة حصريًا، مساء اليوم الجمعة، من دار الأوبرا المصرية، حيث أن هذا البرتوكول كان له أبلغ الأثر في إيصال جهود الوزارة إلى الملايين وتوثيق تلك الجهود لاستمرار التواصل الثقافي مع الجمهور.

أضافت خلال حوارها مع الإعلامية أميرة العادلي على قناة الحياة أن فكرة الحفل كانت من الفنان مدحت صالح وكان الحديث دائمًا عن التراث وجاء بملف كامل للمشروع وطلب التعاون مع وزارة الثقافة لإحياء التراث الموسيقي المصري القديم وهو ثروة قومية لا تقدر بثمن وهي قوة مصر الناعمة، مشيرةً إلى أن مدحت صالح أتى بكل التفاصيل الفنية معه وكان دور الوزارة "تركيب الأجزاء مع بعضها"، كما نفذت المتحدة للخدمات الإعلامية أعمال النقل على الهواء والديكور العظيم وفكرة "الريد كاربت" وهو ما يعطي العمل الفني التميز.

لفتت "الكيلاني" إلى أنها تابعت كل التجهيزات خطوة بخطوة، ولكنها لم تتدخل في الأمور الفنية لأنها رؤية فنان لا يجب التدخل فيها بل مساعدته في تقديم رؤيته، متابعة أن الوزارة تستعد لبعض الأنشطة الفنية الصيفية مثل مهرجان القلعة في شهر أغسطس وحفلاته ثابتة ولكن سيكون به إضافات وهي إقامة حفلات في بعض المحافظات بنفس التوقيت.

وتبث شبكة تليفزيون الحياة، مساء الجمعة حصريًا حفل "الأساتذة ومدحت صالح"، المُقام على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

يُنظم الحفل بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقدم خلاله الفنان مدحت صالح، مشروعه الفني الجديد المُسمى بـ"الأساتذة".

يهدف المشروع الجديد إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى المصري والعربي، والانتقال بألحانها من شكل "التخت" التقليدي، إلى الصورة الأوركسترالية الحديثة، دون المساس بالبناء الأساسي للألحان والمقامات.

https://fb.watch/lE6cgQPEby/? startTimeMs=2000&mibextid=wZ5k54