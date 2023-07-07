مؤسس كتلة "الحوار الوطني": تجربة حكم الإخوان أصابت الشعب بصدمة سياسية

قال باسل عادل مؤسس كتلة الحوار الوطني، إن المجال العام لا يفرز منافس جاد في الانتخابات الرئاسية لوجود إرث قديم، زمسب ذلك إلى الاحتكار الذي عانت منه الحياة السياسية قبل 2011، إضافًة إلى التجربة الديمقراطية التي أتت بالإخوان في 2012 وسببت صدمة للشعب المصري.

وأضاف مؤسس كتلة الحوار الوطني، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الشعب لفظ جماعة الإخوان الإرهابية، وشعر بأن الديمقراطية مرتبطة بتنظيم قوي قادر على الحشد، لذا مازالت الناس لا تدعم المشاركة السياسية الطبيعية، لأنها لا تحب الموالاة ولا المعارضة المفرطة التي تصبح في حالة شبه عداء للدولة.

مؤسس كتلة الحوار الوطني: "أحد الأحزاب رفض التعاون مع الدولة وقال "احنا مش ثينك تانك لها"

وأردف: "العملية السياسية غير مشجعة للمصريين، على المشاركة في الانتخابات، والناس عندها حالة حظر، كما أن السياسيين والأحزاب لا يحاولون بناء أنفسهم، ولا يسعون للاحتكاك بالناس في المحافظات والتدريب السياسي للكوادر، لم أجد أداء يليق على اسم الحزب، مجرد شخص يحتفظ بالمنصب للوجاهة الإعلامية، لكن لا يعمل على بناء الحزب، ولا يوجد حزب قادر على عمل جمعية عمومية يحضرها 20 ألف عضو، بل إن بعض الجمعيات العمومية يحضرها أقل من 500 شخص فقط".