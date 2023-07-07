ضبط 5351 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر بالغربية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملات مكثفة شملت مراكز ومدن طنطا، المحلة، قطور والسنطة، والتي أسفرت عن ضبط 5351 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر، و710 بطاقات تموينية مدعمه بداخل أحد الدراجات البخارية "توكتوك"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتور طارق رحمي، باستمرار الحملات التفتيشية التي تنفذها اللجان الرئيسية والفرعية لضبط الأسواق ومواجهة الفساد والمخالفين للقانون.

وقال محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين - في بيان لها اليوم الجمعة - إن اللجان المشكلة لمتابعة الأسواق ومنافذ البيع المختلفة وبالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية قامت بحملات تم خلالها التفتيش على أحد مخازن الأدوية البيطرية غير المرخصة بإحدى الأماكن النائية بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية بحي ثاني طنطا، حيث تم مداهمه المكان وأسفر التفتيش عن ضبط أدوية محظور تداولها دوليا متمثلة في دواء أوكسي تتراسيكيلين، أدوية تم إيقاف تسجيلها ومنع استخدامها مثل دواء كولستين، أدوية منتهية الصلاحية إلى جانب ضبط أدوية بيطرية مجهولة المصدر بإجمالي 5351 عبوة أدوية بيطرية وعلى الفور تم تشميع المكان من قبل حي ثان طنطا وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأضاف أنه تم أيضًا خلال الحملات ضبط 710 بطاقات تموينية مدعمة بداخل أحد الدراجات البخارية "توكتوك"، وذلك بقصد الاستيلاء على أموال الدعم المخصص لتلك البطاقات التموينية بمدينة المحلة الكبرى، كما تم ضبط عدد أربعة شكائر دقيق بلدي مدعم بداخل سيارة متعهد نقل دقيق بالزيادة عن حصص الدقيق المحملة علي السيارة بقصد الاستيلاء على أموال الدعم المقابلة لكميات الدقيق الزائدة، وتم كذلك ضبط عدد اثنين ماكينة صرف خبز بلدي مدعم تخص مخابز بلدية تابعة لمركز المحلة الكبرى وذلك خارج المخابز الخاصة بهم، وقد تم تحرير محاضر جنح لتلك المخالفات والعرض على النيابة العامة وجاري تحرير محاضر إثبات حاله لبعض تلك المخالفات وتحصيل المبالغ المالية المستحقة عنها.

وخلال الحملات بالسنطة قامت اللجنة بتحرير 2 محضر خبز غير مطابق للمواصفات القانونية كما تم تحرير محضر تجميع لعدد 7 شيكارة لدى صاحب مخبز لإعادة بيعها في السوق السوداء والتربح بدون وجه حق إلى جانب تحرير محضر غلق لمستودع غاز لعمله في غير مواعيد العمل الرسمية.