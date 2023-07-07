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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأولى على التعليم الزراعي: "حلمي الالتحاق بكلية التربية"

نرمين حسن
نرمين حسن

قالت نرمين حسن، الحاصلة على المركز الأول على الجمهورية في التعليم الزراعي، إنها حرصت على اختيار التعليم الفني لأنه يعتمد على التطبيق العملي وليس النظري.

التعليم الزراعي 

وأكدت نرمين حسن، خلال لقائها ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن التعليم الفني يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة كبيرة، معبرة:" سوف التحق بكلية التربية وحلمي التدريس منذ الصغر". 

التعليم الفني 

وتابعت:"اخترت قسم ميكنة بسبب تخصص والدي فيه، وهو كان متمكن فيه جداً، وبابا كان الأول على الجمهورية أيضاً في التعليم الفني". 

وفي السياق ذاته، قال الأستاذ حسن سيد، والد الطالبة نرمين حسن، إن نجلته ابنة مدرسة دسوق الزراعية بالمنوفية، وذلك لأن جميع المتواجدين في المدرسة ساعدوها بصورة كبيرة من أجل الوصول لهذه المرحلة.

واستطرد:" شغال في التعليم الفني منذ 31 عامًا، والتعليم الفني ليس بالسهولة التي يتوقعها الكثيرين، وذلك لأن التعليم الفني معتمد على التطبيق العملي بصورة كبيرة أكثر من النظري، التعليم الفني قاطرة المستقبل، لذا يجب تغيير الفكرة تجاه التعليم الفني بكافة قطاعاته المختلفة، خاصة وأن السوق المحلي والدولي الحالي بحاجة إلي هذا النوع من التعليم الذي يجعل الطالب حاملاً لمهنة عملية".

نرمين حسن أولى الجمهورية للتعليم الفني التعليم الفني في مصر من مصر دي ام سي

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