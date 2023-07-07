بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 1حتى 7 يوليو 2023

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 1حتى7يوليو 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل استعراض الخطة الاستثمارية المقدمة من شركة "ألستوم" الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وتتضمن الخطة إنشاء مصنعين للشركة، الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة لخطوط المترو، والترام، LRT، المونوريل، القطار السريع وغيرها، وتمت الموافقة، من حيث المبدأ، على الخطة المقدمة من الشركة، مع دراسة المطالب والحوافز المقدمة من الشركة لبدء تنفيذ خطتها، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي، وذلك ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023، كما تم استعراض الخطوات الخاصة بتنفيذ عدد من القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023، حيث تم مناقشة التوجيه الخاص بإقرار تعديل قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، وتم التوافق على كفاية قانون التوقيع الإلكتروني بنصوصه الحالية ولائحته التنفيذية لتحقيق كافة المستهدفات، وكذلك استعراض خطوات تنفيذ عددٍ من القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023، حيث تمت الموافقة على إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات بغرض السُكنى، على أن يسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، فيما تم استعراض مجموعة الخطوات التنفيذية المتخذة، والتي من شأنها أن تسهم في إقرار الآليات والضوابط لتحديد مدى زمني لصرف تعويض المستثمرين عن نزع الملكية، بما لا يزيد على 3 أشهر، وكذا ما يتم اتخاذه لإعداد قاعدة بيانات مميكنة للتعويضات المنصرفة عن إجراءات نزع الملكية، وإنشاء منظومة متكاملة لحوكمة تلك الإجراءات.

يأتي هذا إلى جانب الموافقة على مشروع القرار المتعلق بالخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، فيما يتعلق بالتمويل المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)؛ لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والذي تم توقيعه في 30 أبريل 2023، فضلاً عن الإحاطة بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة الأرض رقم 5 الواقعة جنوب طريق السويس، بمساحة 50.4 ألف م2، لصالح إحدى شركات الاستثمار العقاري، بهدف إقامة نشاط عمراني متكامل بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بالإضافة إلى الإحاطة بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة أرض على محور جمال عبد الناصر بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 54.6 ألف م2، لصالح إحدى شركات التنمية العمرانية، لإقامة نشاط عمراني مختلط، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

أما عن الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء أورد التقرير، اجتماعاً لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع الصحي، وذلك بحضور وزير الصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ونائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي، فضلاً عن اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء العدل، والتخطيط، والمالية، والاتصالات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات مثل متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي صدرت في اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية.

كما عقد اجتماعاً مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية، وعدد من مسئولي شركة "بيتي للصناعات الغذائية"؛ لاستعراض فرص توسع وزيادة استثمارات الشركة السعودية في السوق المصرية، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة، ونائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والرئيس التنفيذي لشركة "بيتي" للصناعات الغذائية، بجانب اجتماع مع وزير التنمية المحلية، ومحافظ أسيوط لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، حيث أكد الحرص على متابعة موقف تنفيذ مختلف المشروعات في كافة المحافظات لدفع العمل بها، من أجل العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير شهد سيادته مراسم توقيع اتفاقية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية؛ لتوفير قطعة أرض تخصص لإنشاء مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 5 جيجاوات، بمنطقة غرب سوهاج، وذلك بتكلفة استثمارية 5 مليارات دولار، كما شهد مراسم توقيع عقدي شراكة جديدين بين شركة "سيتي ايدج للتطوير العقاري" نيابة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومجموعة "هيلتون" بشأن إدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

أما عن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، ذكر التقرير لقاء مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوكالة مثل مستجدات اختبارات القمر الصناعي مصر سات (2)، والمهمات الفضائية على المدى القريب (٢٠٢٢ – ٢٠٢٥) للوكالة، بالإضافة إلى لقاء مع وزير الصحة والسكان؛ حيث تم استعراض موقف تنفيذ حملة "100 يوم صحة"، وأكد أن هذه المتابعة تعكس اهتمام الدولة بهذه الحملة ضمن مبادراتها لتعزيز الرعاية الصحية للمواطنين في مختلف المحافظات.

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