نفاد 50% من تذاكر حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي

نفذت 50% من تذاكر حفل النجم عمرو دياب والمقرر إقامته يوم 14 يوليو الجاري داخل إحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالي.

ورفعت فئتي “Standing” و"High Table" شعار كامل العدد، ليكون الحجز متاح لفئتي “Lounges” و"Lounges VIP" فقط.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 4 فئات وجاءت أسعار التذاكر كالتالي: