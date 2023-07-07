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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نفاد 50% من تذاكر حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي

عمرو دياب
عمرو دياب

نفذت 50% من تذاكر حفل النجم عمرو دياب والمقرر إقامته يوم 14 يوليو الجاري داخل إحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالي.

ورفعت فئتي “Standing” و"High Table" شعار كامل العدد، ليكون الحجز متاح لفئتي “Lounges” و"Lounges VIP" فقط.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 4 فئات وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

  • الفئة الأولى بمبلغ 16 ألف جنيها على أن تكون الطاولة تحتوي على 10 أفراد كحد أدنى وتصل إلى إلى 20 فردا كحد أقصى.
  • الفئة الثانية بمبلغ 8 آلاف جنيها مصريا على أن تكون الطاولة تحتوي على 10 أفراد كحد أدنى وتصل إلى 25 فرد كحد أقصى.
  • الفئة الثالثة بمبلغ 4000 جنيه مصري على أن تكون الطاولة تحتوي على 8 أفراد كحد أدنى وتصل إلى 10 أفراد كحد أقصى ونفذت بالكامل.
  • الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 2000 جنيه للفرد وهي فئة الوقوف وليس الجلوس على طاولات.
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