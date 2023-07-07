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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارع ٧/٣ السياحي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، أعمال تطوير شارع ٧/٣ السياحي، والذي يجرى تطويره على أعلى مستوى، ضمن خطة المحافظة لتطوير مناطق الجذب السياحي، استكمالا لما تشهده بورسعيد من طفرة في قطاع السياحة، رافقه خلالها رئيس حي الشرق و القائمين على أعمال التطوير.

كما تابع نائب المحافظ، بدء المرحلة الثانية من أعمال تطوير الممشى السياحي، استكمالا للأعمال التي تمت بالمنطقة والتي تضمنت تطوير سور وبوابات الممشى السياحي، وإقامة أماكن جلوس للمواطنين، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور، ومسطحات خضراء والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، مشددا على تنفيذ الأعمال على أعلى كفاءة ، بناءا على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  مع أهمية التخطيط الدقيق للمساحات والمسافات والاهتمام بالتنظيم المروري لمنع الازدحام، بما يحقق عمل سياحي يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارتها.

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أعمال تطوير اعلى مستوى الاعمال أعمال التطوير التحف الإزدحام

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