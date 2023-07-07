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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الآلاف يحتشدون فى السينمات لمشاهدة "تاج" مع تامر حسنى (فيديو)

تامر حسني
تامر حسني

شارك الفنان الشاب تامر حسنى فى موسم عيد الأضحى بفيلم "تاج" والذى يعد التجربة الأولى لأفلام الأبطال الخارقين، وحقق إيرادات وصلت إلى 200 مليون جنيه فى غضون أيام منذ طرحه العمل فى دور العرض المصرية والخارجية.

وظهر الفنان تامر حسنى خلال أحداث العمل السينمائى الذى يحمل اسم "تاج" بشخصية سوبر هيرو التى تتمتع بقوة خارقة، ويعيش قصة حب مع الفنانة دينا الشربيني، بينما ظهر في البرومو وهو يرقص مع التيك توكر نويل روبنسون، ويقوم بوصلة رقص بلدي أيضًا.

عرض فيلم "تاج" فى الأردن

نشر الفنان المصرى تامر حسنى فيديو له على حسابه الشخصى على موقع تداول الفيديوهات القصيرة إنستجرام، وظهر خلال الفيديو والجمهور يلتف حوله وعلق تامر: "جمهور الأردن حبيب قلبي كل مرة بتستقبلوني استقبال أحسن من اللي قبله، المره دي زفة وورد وحالة حب زيادة شوية.. شكل هرمون السعادة مفرحاكو.. بجد شايف ده في عنيكو.. كل الشكر ليكم وربنا يعلم بحبكو قد إيه .. يلا مستنيكو بكرة يا غاليين إن شاء الله".

كما ظهر فى فيديو آخر وهو في إحدى قاعات سينما الأردن وعلق: "تاج لما يزور الفيلم في الأردن، شكرًا لكل زوار الفيلم بجد رد فعلكم وكلامكم الجميل عن الفيلم فرح قلبي 💪💪💪💪❤️🫶👑👑👑👑👑👑👑💪💪💪💪💪بس يا خوفي من هارون لما ينزل السينمات ويقابل تاج هناك 🤔".
 

عرض فيلم "تاج" في مصر

نشرت الصفحة الرسمية لفيلم ڤوكس مول مصر، فيديو على موقع التواصل الاجتماعى وتداول الفيديوهات القصيرة إنستجرام، وكتبت: "تاج كامل العدد في ڤوكس سينما 💪 النجم تامر حسني اتفرج على فيلمه الجديد مع الجمهور في ڤوكس سينما مول مصر ✨".

كما نشر تامر حسنى فيديو له مع الجماهير وظهر وهو يلتقط مجموعة من الصور مع معجبيه، وعلق: "مع حبايب قلبي بنتفرج على تاج في مول مصر، والله محبتكم وصلالي وأنا بحبكم أكتر، وحبايب قلبي اللي في التجمع والناحية التانية بكرة إن شاء الله جايلكم وشوية وهعلن عن السينما ❤️🫶👑".

عرض فيلم "تاج" فى بيروت

نشر الفنان الشاب تامر حسنى صورة له على صفحته على الإنستجرام وعلق: "إلى بيروووووووووت".

موسم عيد الأضحى تاج الأبطال الخارقين 200 مليون جنيه دور العرض المصرية سوبر هيرو دينا الشربيني

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