"صحة مطروح": 40 ألف مستفيد من خدمات مبادرة 100 يوم صحة حتى الآن

تابع الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الجمعة، عمل الفرق الطبية بعدد من العيادات المتنقلة، وتأكد خلالها من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، واجراء الفحوصات الطبية لهم، وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية 100 مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها.

وأشار “سالم” إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وعمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحياً للمواطنين، من خلال إنتشار فرق التواصل المجتمعي، والثقافة الصحية، والإعلام والتربية السكانية، وفرق مكافحة التدخين، ومؤشرات التردد على العيادة المتنقلة، والتأكد من التسجيل الإلكتروني للمواطنين المترددين على المبادرة الرئاسية، على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان.

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، في تصريحات له، إن مبادرة 100 يوم صحة منذ انطلاقها، قدمت أكثر من 40 ألف و 431 خدمة في جميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة.

وأوضح “سالم” أن الفرق الطبية المشاركة بحملة 100 يوم صحة، قدمت 4001 خدمة من خلال عيادات تنظيم الأسرة وبلغ اجمالى السيدات المنتفعات 2134، وعدد زيارات السيدات المنتفعات 1858 سيدة، وبلغ عدد الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 948 زيارة ,وتم تطعيم 8537 طفل وتقديم الخدمات لـ 2069 مواطن من خلال القوافل الطبية، وتم تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 19070 مواطن وتقديم 5779 خدمة لمبادرات الصحة العامة.

ولفت وكيل “صحة مطروح” إلى أنه تم تقديم 1057 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، وقدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ 340 طفلا، فيما قدمت 1962 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي حيث قدمت «100 يوم صحة» 244 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و163 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج.

وأضاف أن المبادرة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية “البروستاتا، القولون، الرئة، عنق الرحم” بملء 1401 استمارة استبيان، و إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 2069 مواطنا مشيرا إلي انه تم المرور على 255 منشأة غذائية وسحب 71 عينة وتحرير 186 محضر وتم إعدام 1400 كجم من الأغذية و 269 لتر من المشروبات والتوصية بغلق 23 منشأة والمرور على 40 محطة مياه وسحب 61 عينة من حمامات السباحة بالقرى السياحية والمرور على 13 محطة معالجة للصرف الصحى.



وتابع أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 19070 مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والشواطئ والمولات بالمحافظة، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة.

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