اكتشف الحقبة الجليدية.. السعودية تبحث عن جيولوجي مصري لتكريمه عالميًا

أكد الدكتور حسن بخيت رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين، أن هناك جهات تابعة للملكة العربية السعودية من بينها جامعة الملك عبد العزيز، والجمعية الجيولوجية السعودية، تبحث عن دكتور جيولوجي مصر يدعى الدكتور أحمد حلمي هلال، وذلك لتكريمه عالمياً ضمن مجموعة العلماء الذين سيتم تكريمهم بالسعودية.

الدكتور الجيولوجي أحمد حلمي هلال

وأوضح بخيت، فى تصريحات لـ«الدستور»، أن الدكتور الجيولوجي أحمد حلمي هلال، استطاع أن يكتشف منذ سنوات عديد بعض الأحقاب الجليدية بالسعودية، وهذا ما لا يستطيع أحد القيام به، رغم إن السعودية تمتاز بمناخ صحراوي جاف وحار.

الأحقاب الجليدية بالسعودية

وأشار بعض الجيولوجيين، أثناء البحث عن الدكتور الجيولوجي، إلى أن آخر عهدنا به في الثمانينيات حوالي ١٩٨٤ كان يعمل مديرا للمكتبة أو المتحف الجيولوجى في جامعة بون ألمانيا ومتزوج من ألمانية ولا يأتي مصر الا نادرا كسائح، ولا نعلم إذا كان ما يزال على قيد الحياة أم لا.

الأحقاب الجليدية هي فترات طويلة من التبريد الشديد والتكاثر المتزايد للجليد على الأرض، وتحدث عادة على مدار العصور، وفيما يتعلق بالسعودية، كان لا يوجد سجل معروف لوجود أحقاب جليدية في المملكة خلال التاريخ المسجل.

وتاريخياً، تمتاز السعودية بمناخها الصحراوي الجاف والحار، حيث تتميز بدرجات حرارة عالية في فصل الصيف وانخفاض كبير في درجات الحرارة في فصل الشتاء، ولكنها لم تشهد أبداً أحقاب جليدية تقلب المناخ بشكل جذري.

كما يجب ملاحظة أن الأحقاب الجليدية تتطلب تغييرات كبيرة في النظام المناخي العالمي، مثل تبريد عالمي مطرد وزيادة في كمية الجليد وتراكمه على مساحات شاسعة من الأرض، وهذا يعتبر ظاهرة نادرة ومعقدة تحدث على مدى آلاف السنين.

على الرغم من ذلك، يمكن أن تشهد بعض المناطق في العالم تأثيرات غير مباشرة لظاهرة التغير المناخي مثل زيادة تراكم الثلوج في فصول الشتاء أو انخفاض في درجات الحرارة المتوسطة، ومع تفشي التغير المناخي، يمكن أن يحدث تأثير بعض الظواهر المناخية المتطرفة في مناطق معينة، ولكنها لا تعتبر أحقاب جليدية كما هو معروف عنها في التاريخ الجيولوجي.