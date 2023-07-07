إصابة شخصين فى حادث تصادم بالقليوبية

أصيب شخصان في حادث تصادم بطريق الرشاح بدائرة قسم قها بمحافظة القليوبية، كانا يستقلان دراجة نارية اصطدمت بسيارة بالطريق، جرى نقل المصابين لمستشفى قها، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بطريق الرشاح بدائرة قسم شرطة قها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة كلا من احمد جمال، واحمد محمد خطاب، إثر استقلالهما دراجة نارية اصطدمت بسيارة بطريق الرشاح، جرى نقل المصابين لمستشفى قها لاتخاذ اللازم.

وكشفت التحريات الأولية، أن المصابين أحدهما كان يذهب بصحبة عائلته وأفراد أسرته ليخطب إحدى الفتيات بمدينة قها، وحدثت تلك الواقعة.