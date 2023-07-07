بنظام التحالف.. “المجتمعات العمرانية” تعلن ضوابط طرح 28 فدان بمشروع "بيت الوطن"

تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية، طرح قطعة أرض على مساحة 28 فدان شمال المرحلة السابعة بمشروع “بيت الوطن” شرق الرحاب والمطلة على طريق السويس ومدخل القاهرة الجديدة خلال شهر يوليو الجاري.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن الطرح يستهدف تنفيذ نشاط عمراني متكاملة بين الشركات الأجنبية والمصرية بنظام التحالف ليكون السداد بالدولار، حيث يقدر السعر التقديري للمتر بنحو 11440 جنيه.

من جانبه، أفاد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، انه تم تخصيص قطعة أرض على مساحة 28 فدان وفقا للقرار الوزاري رقم 232 لسنة بتنفيذ نشاط عمراني متكامل، مضيفا أنه يتم تقسيم الأرض بنسبة 50% من إجمالي المساحة لتنفيذ نشاط ترفيهي والـ50% الاخر لتنفيذ نشاط عمراني متكامل .

وفيما يخص تنفيذ المشروع العمراني المتكامل

وأشار “الغيطي” إلي أن نسبة الأراضي المخصصة للاسكان لاتزيد عن 50% من إجمالي مساحة الأرض وبينما النسبة البنائية لاتتعدي أيضا عن 50% من المساحة المخصصة للاسكان ، موضحاً أن لاتزيد نسبة البنائية للفيلا توين تاون كوارتر عن 45% من مساحة القطعة الأرض كما الا تزيد نسبة البناء للفيلات المنفصلة عن 40% من مساحة قطعة الأرض

وتابع رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن اجراءات تنفيذ المشروع تتضمن تخصيص نسبة تتراوح بين 8 إلي 12 للمشروعات الخدمية، على ألا تزيد نسبة البناء عن 30% والنوادي عن 20% من المساحة المخصصة.

وفيما يخص النشاط الترفيهي والسياحي والإداري والتجاري

واستكمل المهندس عبد الرؤوف الغيطي، أنه يشترط ألا تزيد نسبة البناء للأنشطة عن 30% من المساحة للنشاط ويترك 10 متر كحد أدني من الحدود الخارجية والمباني داخل الموقع المطلة على الطريق المحيط او حدود الجار.

وأشار إلي أن يتم تنفيذ المشروع خلال 4 سنوات، تحتسب من تاريخ صدور أول قرار الوزاري كما يتم استكمال نسبة سداد المستحقات المالية بنسبة 25% من قيمة الأرض بالدولار كما تلتزم الشركة خلال 60 يوم من تاريخ اخطار موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على التخصيص بالإضافة إلي 1% مصاريف إدارية و 0.5% لصالح مجلس الأمناء.