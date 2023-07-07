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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يكلف فتحى خضير برئاسة لجنة التعليم

الدكتور فتحى رزق
الدكتور فتحى رزق فاروق

أصدر الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، قرارًا بتكليف الأستاذ الدكتور فتحى رزق فاروق خضير بمهام رئيس لجنة التعليم بالحزب.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية وتعديلاته ولائحة النظام الأساسي لحزب المصريين الأحرار.

يشار إلى أن الدكتور فتحى خضير يشغل منصب أستاذ الجراحة وعميد كلية طب قصر العيني، عضو العديد من الجمعيات الطبية المحلية والإقليمية والعالمية ومنها عضو الجمعية المصرية للجراحين، وعضو جمعية جراحي التجميل والإصلاح Ispras، وعضو مجلس كلية طب القوات المسلحة، وعدد من الكليات والجامعات أيضًا.

كما أن رئيس لجنة التعليم لحزب المصريين الأحرار هو عضو لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، وله العديد من الأبحاث العلمية والطبية المنشورة إقليميًا ودوليًا، وهو مؤسس مؤتمر face  لجراحة التجميل الدولي بكلية طب قصر العيني وعضو اللجنة التنظيمية له، وعضو مؤسس ورئيس مؤسسة قصر العيني لدعم الطوارئ.

وأيضًا حصل الدكتور فتحي خضير على العديد من الجوائز، منها أحسن بحث في المؤتمر الدولي لجمعية جراحة التجميل الدولية عام ٢٠٠٩ بدولة مقدونيا، ودرع التميز لجمعية جراحي التجميل والإصلاح المصرية عام  ٢٠٠٨، وله دور هام في رفع تصنيف كلية الطب إلى مستوى عالٍ وفق تصنيف QS التصنيف العالمي.

عصام خليل المصريين الأحرار لجنة التعليم أستاذ الجراحة القوات المسلحة قصر العيني

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