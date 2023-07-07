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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية و13 مُسيرة وقتل 800 جندى

أوكرانيا
أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن محاولات القوات الأوكرانية التقدم على عدة محاور باءت بالفشل وتكبدت خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد بواقع أكثر من 800 جندي، بالإضافة إلى إسقاط مقاتلة من طراز سوخوي-25 في زابوريجيا و13 مُسيرة في مناطق مختلفة.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه "على محور دونيتسك، نجحت مجموعات مرابطة من قوات "الجنوب" في صد عشر هجمات للعدو على مناطق مايورسك وسفيرنوي وياغودنوي وكليششيفكا وبيرفومايسكوي وفوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابعت: "نتيجة الاشتباك، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 420 جنديًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح، وثلاث دبابات، وسبع ناقلات جنود، وأربع شاحنات بيك آب، ومدفع هاوتزر دي-20، ومدفع (كراب) بولندي الصنع، وفي اتجاه كراسني ليمان، أصابت وحدات من مجموعة (المركز) من القوات والضربات الجوية والمدفعية القوة البشرية والمعدات للواءين الميكانيكيين 21 و67 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكوي وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوجانسك الشعبية، وفي قرية تشيرفوناياديبروفا في جمهورية لوجانسك الشعبية، تم إحباط أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين".

واستطردت: "قضينا على ما يصل إلى 95 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابة وأربع مركبات قتالية مدرعة وأربع شاحنات صغيرة ومدفع جفوزديكا وآخر من طراز دي- 30، وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة (فوستوك) (الشرق)، هجومين للعدو في منطقة مستوطنة أوروزينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوريجيا، وعلى محور زابوريجيا، دمرت القوات الروسية مركز تجمع القوى العاملة والمعدات للواء الدفاع الإقليمي 106 الأوكراني في منطقة لوغوفسكوي".

وقالت سبوتنيك: "بلغت خسائر العدو على هذين المحورين أكثر من 200 جندي أوكراني، ومركبتي مشاة قتاليتين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات عسكرية، ومدفعي غفوزديكا وآخر من طراز (مستا بي)، بالإضافة لمدفع (أيه إف-90) بريطاني الصنع".

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