إقبال كثيف على شاطئ بورفؤاد وجبال الملح ببورسعيد

شهد شاطئ مدينة بورفؤاد اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من المصطافين من أبناء محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وحرص المئات من الأطفال على السباحة داخل مياه شاطئ مدينة بورفؤاد، وكذلك حرص البعض الآخر على اللعب في رمال الشاطئ، بينما يستمتع مئات الأهالي بالهواء النقي والمياه الصافية والشمس الساطعة وسط رياح وأمواج هادئة نسبيًا على ساحل البحر المتوسط، بالإضافة إلى ممارسة الألعاب الشاطئية مثل: "الراكيت"، وكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية وركوب الألعاب المائية "البدالات" إلى جانب انتشار المنقذين والبالغ عددهم 4 منقذين بطول الشاطئ تحسبًا لأي حالات غرق بالإضافة إلى تحذير المواطنين من عدم تجاوز خط الأمان والدخول لعمق البحر إلى جانب توعية المصطافين بضرورة الالتزام بالقواعد وتعليمات المنقذين.

كما شهدت مدينة بورفؤاد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إقبال المئات من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى، لزيارة العديد من المعالم السياحية والتاريخية وعلى رأسها جبال الملح التي اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمين للمدينة والتي أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخرًا.

يأتي ذلك بالإضافة إلى ركوب المعدية والتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية وزيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ونادي بورفؤاد الرياضي، والذي يُعد أقدم نادي تم إنشاؤه بمصر ومشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية والتي تمتاز بالطراز الفرنسي الفريد وميدان الملك فؤاد ومحكمة المختلط التاريخية والتجول في شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء.

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