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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إبراهيم عادل: سنقاتل على لقب أمم إفريقيا.. ووصف "خليفة صلاح" يحفزنى على التألق

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل

أعرب إبراهيم عادل، نجم المنتخب الأوليمبي، عن تطلعه لتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بعد أن حصد بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذى حضره مع روجيرو ميكالى، المدير الفني للمنتخب وتياجو، المدرب العام وياسر عبد العزيز، المنسق الإعلامي للمنتخب، وخالد سرحان، المترجم.

وقال عادل، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة النهائية: "نركز جيدًا فى حلم لقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا. لقد احرزنا أول هدف وهو التأهل للأوليمبياد وهدفنا الحالى العودة بالكأس".

وأضاف: "كل التقدير والتحية لمن يساعدنا ويحفزنا من قبل أن يبدأ الحلم، نحترم المغرب ولكن لدينا رغبة كبيرة فى إحراز كأس البطولة وثقتي بلا حدود فى زملائي، ونمتلك جهازا فنيا متكاملا ومتجانسا يقوده باحترافية الكابتن محمد بركات، المشرف العام النموذجى، وكل التقدير لميكالى، المدير الفني، وكل أفراد الجهاز الفني والإدارى والإعلامى والطبي. وأود أن أخص الجهاز الطبي بالتحية لما بذله من مجهود مضاعف فى بطولة مضغوطة وأتمني أن تكتمل فرحتنا وأن نعود بالكأس".

من جهته، أعرب إبراهيم عادل عن سعادته بوصفه خليفة الدولى الشهير محمد صلاح.

وقال عادل: "صلاح فخر لنا جميعا ويسعدني أن أكون خليفته، لأننا نتعلم منه الكثير وهو لاعب أسطوري، وأنا وزملائي فى المنتخب الأوليمبي سنقاتل من أجل إحراز كأس إفريقيا وإسعاد الجمهور المصري العظيم".

ويلتقي المنتخب المصري، نظيره منتخب المغرب، في الحادية عشرة من مساء يوم غدٍ السبت، على ستاد "مولاي الأمير عبدالله" بالرباط، في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

وكان منتخب مصر، قد بلغ النهائي، بعد تغلبه على نظيره الغيني، بهدف دون رد، في نصف النهائي، بينما تأهل منتخب المغرب للدور ذاته، بعد الفوز على مالي بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لكل منهما.

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