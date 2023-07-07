إمبراطورية الملياردير الإيطالى سيلفيو برلسكونى.. مفاجأة "داخل الوصية"

بعد قرابة شهر على رحيل سيلفيو برلسكوني، فُتحت أخيرًا وصية رئيس وزراء إيطاليا الأسبق لتقسيم تركته المقدرة بـ4 مليارات يورو.

ووفقًا لـ"القاهرة الإخبارية"، فإن إمبراطورية برلسكوني تذهب إلى ابنيه الأكبر سنًا من بين 5 أبناء، حسب وصف الصحافة.

كما لم تخلُ الوصية من نصيب لشريكة برلسكوني الأخيرة مارتا فاسينا، التي تصغره بـ63 عامًا، حيث من المرجح أن تحصل على 100 مليون يورو رغم عدم زواجهما رسميًا.

وتضم ثروة برلسكوني عدة شركات وفيلات ويخوت وأعمال فنية واستثمارات خاصة.

وتوفي رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، الذي أسس أكبر شركة إعلامية في إيطاليا، عن عمر يناهز 86 عامًا.