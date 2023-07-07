ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إمبراطورية الملياردير الإيطالى سيلفيو برلسكونى.. مفاجأة "داخل الوصية"

برلسكوني
برلسكوني

بعد قرابة شهر على رحيل سيلفيو برلسكوني، فُتحت أخيرًا وصية رئيس وزراء إيطاليا الأسبق لتقسيم تركته المقدرة بـ4 مليارات يورو.

ووفقًا لـ"القاهرة الإخبارية"، فإن إمبراطورية برلسكوني تذهب إلى ابنيه الأكبر سنًا من بين 5 أبناء، حسب وصف الصحافة.

كما لم تخلُ الوصية من نصيب لشريكة برلسكوني الأخيرة مارتا فاسينا، التي تصغره بـ63 عامًا، حيث من المرجح أن تحصل على 100 مليون يورو رغم عدم زواجهما رسميًا.

وتضم ثروة برلسكوني عدة شركات وفيلات ويخوت وأعمال فنية واستثمارات خاصة.

وتوفي رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، الذي أسس أكبر شركة إعلامية في إيطاليا، عن عمر يناهز 86 عامًا.

سيلفيو برلسكوني وفاة سيلفيو برلسكوني ثروة سيلفيو برلسكوني رئيس وزراء إيطاليا الأسبق وصية رئيس وزراء إيطاليا الأسبق القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

حورية فرغلى ثير جدلًا واسعًا بسبب صورتها بعد استئصالها الرحم

وفاة شاب فى صالة جيم بالغربية.. لم يكن يعانى من أى شىء

الأهلى يحصل على موافقة كولر لضم إمام عاشور

تامر حسنى الأعلى بيعًا فى تاريخ السينما.. أرقام جديدة من "تاج"

220 مليون جنيه إيرادات خارجية.. كيف نجح فيلم "تاج" فى تصدر شباك التذاكر؟

تغيير مسمى الدائرة الثامنة جنايات إلى الأولى إرهاب استئناف طنطا بوادى النطرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى

العراق يفتح تحقيقًا فى قضية خطف باحثة إسرائيلية روسية

إصابة فلسطينى فى اعتداءات للمستوطنين على نابلس