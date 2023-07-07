أستاذ تمويل واستثمار: العالم كله "يحتاج مصر" (فيديو)

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر دولة كبيرة وموجودة في منطقة هامة للغاية على مستوى العالم، لافتًا إلى أن مصر كبيرة بحكم التاريخ والجغرافيا، إضافة إلى مفردات الواقع، حيث يتجاوز تعداد السكان 105 مليون نسمة.

وأضاف إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن العالم كله يحتاج مصر، خاصة أن مصر تتعامل بإطار المسؤولية الواقع على عاتقها في المنطقة الأوروبية والإفريقية.

العالم ينتظر مصر أن تلعب دورًا داخل القارة الإفريقية

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار أن مصر خلال السنوات الماضية نجحت أن تزيد من قدراتها الداخلية من أجل تحقيق هذا الهدف على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن العالم ينتظر مصر أن تلعب دورًا داخل القارة الإفريقية والمنطقة العربية.

ولفت أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن الصين والولايات المتحدة وروسيا والهند وبعض دول الاتحاد الأوروبي مشغولين تمامًا بالمنطقة العربية والأفريقية، ولديهم طموح أن يصلوا بقدراتهم ومنتجاتهم إلى الدول العربية والأفريقية.