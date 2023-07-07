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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب عمرو هندى: مشروع قانون اللاجئين يحفظ حق الدولة

النائب عمرو هندي
النائب عمرو هندي

أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون اللاجئين في مصر، وذلك مع التزايد الكبير لأعداد النازحين إلى مصر، خاصة من السودان وأوكرانيا وقبلها سوريا وغيرها من البلدان، ليصل إجمالي عدد النازحين إلى حوالي 9 ملايين شخص في مصر فقط.

وأضاف "هندي"، في تصريحات له اليوم، أن مشروع قانون لجوء الأجانب سيعمل على توفيق أوضاع النازحين لمصر، بعد حصر وإعداد قاعدة بيانات معلوماتية دقيقة عن أعداد اللاجئين الفعلية في مصر وجنسياتهم المختلفة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد له بعد يخص الأمن القومي المصري.

وقال عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تتحمل أعباء كبيرة جراء استضافتها لهذا العدد الكبير من النازحين، والذي يتزايد كل يوم عن الآخر، مشيرًا إلى أن مشروع قانون اللاجئين ضرورة ملحة لسداد مستحقات الدولة عن الخدمات والموارد التي تقدم لهم، لاسيما وأنهم يعاملون معاملة المصريين دون تفرقة في الخدمات المقدمة.

وأضاف النائب عمرو هندي، أن مصر استقبلت على مدار الفترة الأخيرة أعدادا كبيرة من اللاجئين، ومنحهم كامل الدعم والمساندة دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين أو بين اللاجئين والمصريين، وقدمت نموذجًا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.

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