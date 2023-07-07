الأهالي يشيعون جثمان ضحية انهيار عقار الجمرك غرب الإسكندرية

شيّع المئات من أهالي منطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، جثمان المجني عليه طارق حسن، 55 سنة، الذي توفي إثر انهيار عقار قديم، أمس الخميس.

وشارك جيران وأهل المجني عليه في الجنازة لدفنه في مقابر العائلة العامود بمنطقة كرموز.

كانت قد قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة ضحية عقار الجمرك المكون من طابقين بشارع ابن العفيفي المتفرع من شارع إسماعيل صبري بنطاق حي الجمرك غرب الإسكندرية بعد توقيع الكشف الطبي عليه لبيان سبب الوفاة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار العقار وتشكيل لجنة هندسية من الحي لمعاينة العقار وإعداد تقرير بحالته، والتحفظ على ملف العقار من الحي لفحصه.

وتلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بانهيار عقار بناء قديم بشارع العفيفي بمنطقة الجمرك متفرع من شارع إسماعيل بجوار مسجد كشك، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ترافقهم سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

وتبيّن بالمعاينة والفحص، أن العقار بناء قديم مكون من طابق أرضي وآخر أول علوي، والطابق الواحد به 4 غرف، وتم إنقاذ شخص ووفاة آخر يُدعى طارق محمد حسن عبداللطيف، 60 سنة، وتم انتشال جثمانه من قبل قوات الحماية المدنية.

IMG_٢٠٢٣٠٧٠٧_١٤٣٨٠٢