جامعة المنوفية تتقدم 52 مركزا في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة 2023

قال الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، إن جامعة المنوفية حققت إنجازا جديدا بتقدمها في تصنيف التايمز " THE" البريطاني للتعليم العالي لعام 2023، ضمن تصنيف الجامعات حديثة النشأة و التي لم يمضي علي إنشائها أكثر من خمسين عاماً.

و أشار رئيس جامعة المنوفية، إلى أن الجامعة تقدمت في التصنيف من الفئة 351- 400 إلي الفئة 301 – 350 بتقدم 50 مركزا عن العام الماضي.

و اوضح "القاصد" أن التصنيف يعتمد علي السمعة الأكاديمية و معدلات النشر العلمي و معامل تأثيرها وجودة الخدمات التي تقدمها الجامعة لمجتمعها المحيط من خلال الوسائط الرقمية ، و يستند إلى عدة مؤشرات هامة، بما في ذلك البحث العلمي و التدريس ومعدل الاستشهاد البحثي و التعاون الدولي، إلى جانب استخدام مؤشرات نقل المعرفة و التوقعات الدولية في التصنيف، كما يتم تقييم الجامعات بناءً على مجموعة من المعايير المحددة، و يتم تحليل البيانات و المؤشرات المقدمة من الجامعات لتحديد الموقف و التصنيف النهائي لكل جامعة .

و أكد "القاصد"، أن ما حققته الجامعة من تقدم في التصنيفات الدولية جاء انعكاسًا لرؤية الجامعة نحو تحفيز علمائها و باحثيها علي النشر الدولي بمختلف المجلات العلمية العالمية ، موضحًا بأن دخول الجامعة لهذا التصنيف وتقدمها المستمر دليلًا قويًا علي جودة التعليم، و تأثير جهود الجامعة العلمية محليًا و عالميًا بما يضمن وظائف لخريجي الجامعة في الداخل و الخارج، و إقبال الطلاب الوافدين للدراسة بكلياتها المختلفة .

واعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بتقدم الجامعة في التصنيفات الدولية متمنيا استمرار تقدم الجامعة، ووضعها فى المكانة التي تليق بها، مشيدا بمجهودات الجامعة البحثية ، و تميز باحثيها المجتهدين بجميع الكليات و المعاهد التابعة للجامعة .