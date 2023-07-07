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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة المنوفية تتقدم 52 مركزا في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة 2023

احمد فرج القاصد
احمد فرج القاصد

قال الدكتور أحمد فرج  القاصد رئيس جامعة المنوفية، إن جامعة المنوفية حققت إنجازا جديدا بتقدمها في تصنيف التايمز " THE"  البريطاني للتعليم العالي لعام 2023،  ضمن تصنيف الجامعات حديثة النشأة و التي لم يمضي علي إنشائها أكثر من خمسين عاماً.

و أشار  رئيس جامعة المنوفية، إلى أن الجامعة تقدمت في التصنيف من الفئة 351- 400 إلي الفئة 301 – 350 بتقدم  50 مركزا عن العام الماضي.

و اوضح "القاصد"  أن التصنيف يعتمد  علي السمعة الأكاديمية و معدلات النشر العلمي و معامل تأثيرها وجودة الخدمات التي تقدمها الجامعة لمجتمعها المحيط من خلال الوسائط الرقمية ، و يستند إلى عدة مؤشرات هامة، بما في ذلك البحث العلمي و التدريس ومعدل الاستشهاد البحثي  و التعاون الدولي، إلى جانب استخدام  مؤشرات نقل المعرفة و التوقعات الدولية في التصنيف، كما يتم تقييم الجامعات بناءً على مجموعة من المعايير المحددة، و يتم تحليل البيانات و المؤشرات المقدمة من الجامعات لتحديد الموقف و التصنيف النهائي لكل جامعة .

و أكد "القاصد"، أن ما حققته الجامعة من تقدم في التصنيفات الدولية جاء انعكاسًا لرؤية الجامعة نحو تحفيز علمائها و باحثيها علي النشر الدولي بمختلف المجلات العلمية العالمية ،  موضحًا بأن دخول الجامعة لهذا التصنيف وتقدمها المستمر دليلًا قويًا علي جودة التعليم، و تأثير جهود الجامعة  العلمية محليًا و عالميًا بما يضمن وظائف لخريجي الجامعة  في الداخل و الخارج، و إقبال  الطلاب الوافدين للدراسة بكلياتها المختلفة .

واعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بتقدم الجامعة في التصنيفات الدولية  متمنيا استمرار  تقدم الجامعة، ووضعها فى المكانة التي تليق بها، مشيدا بمجهودات الجامعة البحثية ، و تميز باحثيها المجتهدين بجميع  الكليات و المعاهد التابعة  للجامعة .

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