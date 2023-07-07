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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يؤدى صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة

محافظ القاهرة يؤدي
محافظ القاهرة يؤدي صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

أدى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، صلاة الجمعة اليوم بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بحضور 4 وزراء في إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي، هم د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وحسن شحاتة وزير العمل، والفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني.

كما شارك فى أداء الصلاة د. شوقي علام، مفتى الجمهورية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. حسام الدين فوزى، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ود. محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، والمهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام لمحافظة القاهرة، ود. على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب. 

كما شارك فى أداء صلاة الجمعة أ.د. السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، و أ.د. محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر ومنسق عام بيت العائلة المصرية، واللواء محمود نصار، رئيس جهاز التعمير، ود. أبو بكر عبد الله، رئيس قطاع الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، ود. محمود الشريف، نقيب الأشراف، ود. عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والمهندس سيد السيسي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات المحافظة ورؤساء الأحياء.

وألقى خطبة الجمعة التى تناولت كيفية حماية النشء د. محمد عزت، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 


ومحافظة القاهرة التى تحتفل بعيدها القومي 1054، أنشأها القائد جوهر الصقلي فى عهد  الخليفة الفاطمي المعز لدين الله  في 6 يوليو عام 969م. 
وتضم القاهرة آثارًا فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مدينة ساحرة تجذب السائحين لزيارتها.

 وتعد القاهرة من أجمل وأقدم مدن العالم، وتعتبر من أقدم وأعرق المدن الشاهدة على  حضارات عديدة مرت بها والمقصد العالمي للسياحة والثقافة والفنون ومركز التقاء للأعمال والتجارة والعلوم، وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها.

محافظ القاهرة يؤدي صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص
محافظ القاهرة يؤدي صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص
محافظ القاهرة يؤدي صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص
محافظ القاهرة يؤدي صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص
محافظ القاهرة يؤدي صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص
محافظ القاهرة يؤدي صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص
محافظ القاهرة يؤدي صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص
محافظ القاهرة يؤدي صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص
محافظ القاهرة يؤدي صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص
محافظ القاهرة يؤدي صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص
محافظ القاهرة يؤدي صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص
محافظ القاهرة يؤدي صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص
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صلاة الجمعة مسجد عمرو بن العاص مصر القديمة محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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