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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 في حادث انقلاب سيارة ملاكي في الغربية

ارشيفية
ارشيفية

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي بمحافظة الغربية، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

وانتقلت قوة أمنية و3 سيارات إسعاف لمكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة في الأراضى الزراعية نتج عنه إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم للمستشفى، ورفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

حادث انقلاب سيارة ملاكي محافظة الغربية طريق طنطا كفر الشيخ الدولي الأجهزة الأمنية مديرية أمن الغربية

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