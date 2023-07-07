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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مالي تواجه غينيا اليوم بمباراة تحديد المركز الثالث لأمم إفريقيا تحت 23 عامًا

منتخب مالي الأوليمبي
منتخب مالي الأوليمبي

يلتقي منتخب مالي، نظيره الغيني، في الثامنة من مساء اليوم، في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا لعام 2023، والتي ستجمعهما على ملعب “ابن بطوطة” بمدينة طنجة.

ويخوض الفريقان، مباراة الليلة، بطموح تحقيق الفوز، من أجل حصد البطاقة الثالثة المؤهلة مباشرة إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس، وتفادي الوقوع في فخ الملحق أمام صاحب المركز الرابع عن قارة آسيا.

 - مشوار منتخب غينيا في البطولة

وكان منتخب غينيا، قد استهل مشواره في البطولة، بالخسارة أمام المنتخب المغربي "المضيف" بهدفين مقابل هدف في المباراة الافتتاحية، ثم تغلب بعدها على الكونغو بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يتعادل إيجابيًا مع بهدف لمثله مع غانا في لقاء الجولة الثالثة، وفي الدور نصف النهائي، سقط المنتخب الغيني، في فخ الخسارة أمام مصر، بهدف نظيف.

بينما استهل منتخب مالي، مشواره بالفوز على الجابون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعدها خسر أمام مصر، بهدف دون رد، قبل أن يهزم النيجر، بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة.

وفي نصف النهائي، خسر المنتخب المالي، أمام نظيره المغربي، بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

يذكر أن المنتخبين المصري والمغربي، سيلتقيان يوم غدٍ السبت، في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والتي ستقام على ملعب (مولاي الأمير عبدالله) بالرباط.

وكان منتخبي مصر والمغرب، قد ضمنا سلفًا بطاقتي التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بعد تجاوزهما الدور نصف النهائي ووصولهما للمباراة النهائية.

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