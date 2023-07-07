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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مدير مستشفى "رفيديا" بنابلس يكشف تطورات الأوضاع بعد الاقتحام الإسرائيلى

جريدة الدستور

قال الدكتور قاسم دغلس، مدير مستشفى رفيديا الفلسطيني، إن المستشفى استقبل جثتيّ شخصين تم إعدامهما ميدانيًا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس صباح اليوم الجمعة، كما أُصيب 3 مواطنين بإصابات تراوحت ما بين طفيفة إلى متوسطة. 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "في هذه العملية لم تستهدف قوات الاحتلال سيارات الإسعاف أو المستشفيات في نابلس، حيث اعتدنا دائمًا على الاعتداء على سيارات إسعاف، مثلما حدث بالأمس مع سيارة إسعاف كانت تنقل مرضى بالقرب من نابلس، والتي اعتدى عليها مستوطنون". 

وحول كيفية تعامل الفرق الطبية مع تلك الاعتداءات، قال مدير مستشفى رفيديا: "الفرق الطبية عملها طبي بحت، وتستهدف تقديم الخدمة وإسعاف الجرحى، ولله الحمد نحن على استعداد في المستشفى للتعامل مع الأوضاع".

وتابع: "مستشفى رفيديا من المستشفيات المركزية في شمال الضفة، ونحن على أهبة الاستعداد وفي حالة طوارئ دائمة في الأحداث الأخيرة"، مؤكدًا توافر الأجهزة الطبية والمستلزمات والأدوية.

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