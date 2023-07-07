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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش السوداني يبدأ تدريب متطوعين على قتال "الدعم السريع"

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أعلن الجيش السوداني، انطلاق التدريبات العسكرية للمتطوعين، اليوم الجمعة، في مدينة شندي شمالي ولاية الخرطوم، ولبى عشرات الشباب دعوة الجيش للانضمام إلى صفوفه لمواجهة قوات الدعم السريع.

وقال ممثل الفرقة الثالثة مشاة لوحدة مدينة شندي العسكرية، العميد عادل الأفندي، خلال افتتاح معسكر منطقة "شقالوة": "إن القوات المسلحة تنتظر دور الشباب للدفاع عن مناطقهم أو دعم الجيش للقتال ضد قوات الدعم السريع (المتمردة) في ولاية الخرطوم".

وطالب الأفندي الشباب المتطوعين بـ "الروح العالية وتلقي التدربيات العسكرية بسرعة خلال اليومين القادمين"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مراسلها بالسودان.

تعبئة عامة واستنفار 

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، دعا في وقت سابق، الشباب السوداني للتطوع للدفاع عن مناطقهم أو إسناد القوات المسلحة ضد قوات الدعم السريع من أجل بقاء الدولة السودانية التي تداعت عليها المؤامرات الداخلية والخارجية.

وفي السياق، أعلن والي ولاية الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله، الخميس، فتح معسكرات التجنيد إستجابة لنداء القائد الأعلى للقوات المسلحة للشباب وكل من يستطيع مشاركة القوات المسلحة في شرف الدفاع عن الوطن وفتح باب التبرعات لدعم ونصرة القوات المسلحة.

كما أصدر والي ولاية كسلا المكلف خوجلي، قرارا بتشكيل لجنة عليا للتعبئة العامة والاستنفار برئاسته.

وحدد القرار وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مهام اللجنة في حشد الجهد الشعبي والرسمي لدعم القوات المسلحة وجمع التبرعات العينية والنقدية  بالاضافة الي التعبئة والاستنفار والحشد الشعبي ووضع خطة اعلامية توعوية لدعم القوات المسلحة كما طالب القرار المديرين التنفيذيين للمحليات بتشكيل لجان للاستنفار والدعم في محلياتهم وان تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا.

وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركز معظمها في العاصمة الخرطوم، ومدن في دارفور وكردفان، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن الضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

الجيش السوداني تدريب المتطوعين ضد دعم السريع الفرقة الثالثة مشاة مدينة شندي العسكرية الحرب السودانية

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