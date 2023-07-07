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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني يطالب المجتمع الدولي بمواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي

النائب سيد حنفى
النائب سيد حنفى طه

أدان النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، استمرار عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين بمخيم جنين، وارتفاع أعداد الشهداء والمصابين الأبرياء جراء هذا العدوان الغاشم والممنهج، فضلا عن اعتقال العديد من الشباب والسيدات والأطفال، وإغلاق مداخل المخيم ومحاصرة المنازل وتدمير البنية التحتية للطرق.

وأعرب حنفي، في تصريحات له اليوم، عن أسفه الشديد استمرار الصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية المتعددة والمتلاحقة بحق الفلسطينيين العزل، مطالباً مجلس الأمن بأن يتحمل المسؤولية إزاء هذا الخرق الخطير للقانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان تحرك عربي وإقليمي ودولي لوقف العدوان الصهيوني.

كما طالب النائب بتحرك عربي وإسلامي وإقليمي ودولي لوقف هذا العدوان الصهيوني على مخيم جنين بمكانته ورمزيته ونضال أهله الصامدين، وكذلك وقف ممارسات تدنيس المسجد الأقصى، والعمل على قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية مؤكداً على ضرورة دعم ومساندة المجتمع الدولي لرؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح لتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطينى وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.

وقال سيد حنفى طه، إن تصاعد وتفاقم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق يتطلب وبسرعة ودون إبطاء من كل الأحزاب والفصائل والتنظيمات السياسية الفلسطينية التوحد الوطني، والصمود في وجه العدو الصهيوني لمواجهة جرائم الاستيطان والجريمة والتهجير، موجهاً التحية والتقدير للشعب الفلسطينى الشقيق على صموده فى مواجهة جرائم سلطات الاحتلال.

النائب سيد حنفى طه جلس النواب الإحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين مخيم جنين

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