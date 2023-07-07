ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

إيلون ماسك VS مارك زوكربيرج.. هل يحل تطبيق "ثريدز" بديلًا عن تويتر؟

تطبيق ثريدز
تطبيق ثريدز

نشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريرًا عن المعركة بين عمالقة التطبيقات الإلكترونية، إيلون ماسك ومارك زوكربيرج، مشيرة إلى أن المعركة بينهما بدأت بالفعل.

وقال التقرير إنه بعد أقل من يوم من إطلاق زوكربيرج تطبيق "ثريدز"، أجرى حوالي 30 مليونًا اشتراكًا في التطبيق، مما يمنحه مصداقية كمنافس جاد في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه لا يزال جزءًا صغيرًا من مئات الملايين من مستخدمي تويتر.

ويعتقد المحللون أن هذه علامة على أن شركة "ميتا"، الخاصة بزوكربيرج، لديها فرصة جيدة لجذب أكثر من 3 مليارات مستخدم على "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتس آب"، إلى العرض الجديد وجلب المعلنين معهم.

وأكد التقرير أن شركة "ميتا"، المملوكة لـ زوكربيرج، حققت أكثر من 117 مليار دولار في المبيعات العام الماضي، ولديها سجل حافل عندما يتعلق الأمر ببيع الإعلانات، ولم يكن هناك أي مخاوف واضحة لماسك الذي كان يحتكر الإعلانات في شركته للسيارات الكهربائية، وكانوا يبحثون عن طرق بديلة لتمويل تويتر.

وقال زوكربيرج إنه لن تكون هناك إعلانات على المواضيع في البداية، مما يمنح الشركة الوقت لضبط التطبيق، مما يسمح للمستخدمين بالتمرير إلى ما لا نهاية من خلال المنشورات النصية، وقال: "سيكون نهجنا هو نفسه مثل جميع منتجاتنا الأخرى، وهو جعل المنتج يعمل جيدًا أولاً، ثم ننظر إذا كان بإمكاننا وضعه في مسار واضح لمليار شخص، وعندها فقط نفكر في تحقيق الدخل في تلك المرحلة".

وأطلق مارك تطبيقه الجديد "ثريدز" أمس الخميس، ووصل عدد المشتركين فيه إلى 30 مليونا في اليوم الأول من إطلاق التطبيق الجديد الذي يمثل جولة جديدة في القتال بين مارك زوكربيرج وإيلون ماسك.

الإذاعة البريطانية التواصل الاجتماعي هيئة الإذاعة البريطانية هيئة الأذاعة البريطانية بي بي سي فيس بوك وانستجرام

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

حصاد الأرز.. أصحاب محلات يكشفون لـ"الدستور" أسباب انخفاض الأسعار

رئيس البرازيل ينتقد تعيين أنشيلوتى مدربًا لراقصى السامبا

غريق فى شاطئ الغرام بمطروح

ضبط المتهمين بالتشاجر بأسلحة نارية فى مدينة نصر

إجراء جديد فى واقعة قتل عامل لزوجته بأوسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى فى اعتداءات للمستوطنين على نابلس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين