وزيرة الخزانة الأمريكية تنتقد معاملة الصين لشركات الولايات المتحدة

انتقدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، الجمعة، من بكين، معاملة الحكومة الصينية التي وصفتها بـ"القاسية"، للشركات الأمريكية التي لها علاقات خارجية وقرارها الأخير، بفرض قيود على الصادرات على بعض المعادن المهمة، مما يشير إلى أن مثل هذه الإجراءات تبرر جهود إدارة بايدن لجعل الشركات المصنعة الأمريكية أقل اعتمادًا على الصين، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

ووصلت يلين أمس الخميس، إلى بكين في زيارة تستمر 4 أيام، تسعى خلالها لتعميق التواصل مع الصين بشأن مجموعة من القضايا لتجنب سوء الاتصالات.

وذكرت "نيويورك تايمز"، أن يلين دافعت بقوة عن الصناعة الأمريكية في اليوم الأول من اجتماعاتها في بكين خلال رحلة عالية المخاطر لتخفيف التوتر بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية لقادة الأعمال في حدث عقدته غرفة التجارة الأمريكية في الصين: "أنا قلقة من قرار الصين تفعيل ضوابط التصدير. لقد شعرت بالانزعاج بشكل خاص من الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها ضد الشركات الأمريكية في الأشهر الأخيرة".

وأضافت: "ما زلنا نقوم بتقييم تأثير هذه الإجراءات، لكنها تذكرنا بأهمية بناء سلاسل توريد مرنة ومتنوعة".

وأشارت يلين إلى أن ردودًا إضافية من الولايات المتحدة قد تلوح في الأفق لضمان معاملة الشركات والعمال الأمريكيين معاملة عادلة.

وتابعت: "سأدافع دائمًا عن اهتماماتكم، وأعمل على التأكد من أن هناك تكافؤ الفرص". وهذا يشمل التنسيق مع حلفائنا للرد على ممارسات الصين الاقتصادية غير العادلة.

وتشعر الشركات الأمريكية بالقلق من قوانين الأمن القومي الصينية "المتشددة باستمرار" على حد قول الصحيفة، التي تشمل قانونًا صارمًا لمكافحة التجسس دخل حيز التنفيذ يوم السبت.