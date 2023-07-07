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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب الثانوية العامة يمتحنون "الجيولوجيا" و"التفاضل والتكامل" و"علم النفس" الأحد

الثانوية العامة
الثانوية العامة

يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) بعد غدٍ الأحد، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية شعبة (العلوم) ومادة التفاضل والتكامل شعبة (الرياضة)، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة (الأدبية).

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "اللغة الأجنبية الثانية" ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية، ويؤدي طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في مادة التاريخ (ورقة أولى).

ويبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة خلال هذا العام 783 ألف طالب وطالبة، من بينهم 276 ألفا في الشعبة الأدبية و391.6 ألف في شعبة علمي علوم، ونحو 98.6 ألف طالب في شعبة علمي رياضيات، فيما يبلغ عدد لجان النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الأجنبية الثانية الأدبية والعلمية التفاضل والتكامل الثانوية العامة التكنولوجيا الجيولوجيا والعلوم البيئية العمل بامتحانات الثانوية العامة اللغة الأجنبية الثانية

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