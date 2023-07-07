إقبال كثيف على شواطئ الإسكندرية اليوم.. ورفع الرايات التحذيرية فى العجمى

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا وكثافة من المصطافين والرواد بشواطئ شرق الإسكندرية في صباح العطلة الأسبوعية، مع تباين ألوان الرايات المرفوعة على شواطئ القطاعين الشرقي والغربي.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن اليوم يشهد طقسًا صيفيًا ممتعًا، حيث تصل درجة الحرارة لـ26 درجة، ورفعت شواطئ القطاع الشرقي الرايات الخضراء، فضلًا عن الإقبال الكثيف مع عطلة نهاية الأسبوع وارتفاع نسب الإشغال التي قاربت في بعض الشواطئ على الاكتمال منذ الساعات الأولى لصباح الجمعة.

وأضافت مصايف الإسكندرية في بيانٍ اليوم، أن شواطئ العجمي تشهد حالة غير مستقرة وارتفاعًا فى الأمواج، حيث تم رفع الرايات الصفراء والحمراء، لتنبيه الرواد بنزول البحر في المساحات الآمنة للسباحة، مشددة على المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ.