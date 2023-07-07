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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير النقل يعلن دخول برج الإشارات الرئيسي بمحطة ابوصوير ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات

نظام الإشارات
نظام الإشارات

بناءً على توجيهات القيادة السياسية  المستمرة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بضرورة  الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث  على خطوط السكة الحديد،  أعلن الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل دخول برج الإشارات الرئيسي ابوصوير بطول 10 كم و دخول 1 مزلقانات ، 23 موتور تحويله ، 31 سيمافور ضوئي ،و 41 دائرة تراك وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خطى بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد – الزقازيق / أبو كبير بطول  214كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة سيمنزموبيلتى العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS)  والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety Integrity Level - 4) معدل امان المستوي الرابع (وهذا أعلي معدل أمان في العالم).

 

سيمنز موبيلتي شركة رائدة عالميا فى مجال البنية التحتية للسكك الحديدية

 

كما أوضح الوزير أن المشروع يتكون من (21 برج رئيسي و 19 برج ثانوي و 84 مزلقان). مضيفا أن سيمنز موبيلتي شركة رائدة عالميا فى مجال البنية التحتية للسكك الحديدية و شريك وثيق لسكك حديد مصر لأكثر من 60 ستين عاما.

وايضا أشار وزير النقل  إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى القديم) بآخر إلكتروني حديث ، وزيادة عدد الرحلات في اليوم ، وتحقيق أعلى معدلات  السلامة والأمان لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات ،  ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي إشارة في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة

إشارات السكك الحديدية الإسماعيلية بورسعيد السكة الحديد السلامة والأمان الفريق مهندس كامل الوزير – وزير القيادة السياسية الفريق مهندس كامل الوزير بورسعيد – الزقازيق أبو كبير برج الإشارات

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