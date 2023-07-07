رئيس وكالة الفضاء المصرية: اطلاق "نكس سات 1" من الصين نهاية العام

كشف الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن مواصفات القمر الصناعي المصري "نكس سات 1 " الذى وصل مصر فى مايو الماضي بعد انتهاء جميع الاختبارات فى ألمانيا بنجاح، والمقرر اطلاقه نهاية العام الحالي من الصين.

- خطة الوكالة الحالية تسعى لامتلاك مصر تكنولوجيا الأقمار الصناعية

وأكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن خطة الوكالة الحالية تسعى لامتلاك مصر تكنولوجيا الأقمار الصناعية، و إنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية تساهم في تعزيز دور مصر الريادي فى أفريقيا فى مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء.

وبالنسبة للقمر الصناعي " نكس سات"، أوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أنه من نوع "مايكرو ساتلايت "صغيرة الحجم ، وزنه 5ر68 كجم، و عمره الافتراضي 6 أشهر، ويستخدم في مجال التخطيط العمراني.

وأشار إلى أن "نكس سات" هو القمر الصناعي الثاني الذي سيطلق من محطة الاطلاق بالصين نهاية العام الحالي خلال شهري نوفمبر او ديسمبر المقبلين، بعد القمر الصناعي "مصر سات 2" المقرر اطلاقه في أكتوبر المقبل.

- "نكس سات" تم تجميعه في مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بالوكالة

ومن جانبه، قال الدكتور هيثم مدحت رئيس شعبة الاتصالات والملاحة الفضائية بالوكالة إن القمر الصناعي "نكس سات" تم تجميعه في مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بالوكالة ما عدا اختبارات الاهتزازات الفضائية والتي تمت في المانيا قبل بدء عمل المركز .

وأضاف أن الجانب الألماني ساهم في عملية توريد الأنظمة الفرعية للقمر الصناعي، أما الجانب المصري فقام بوضع وإعداد البرمجيات الخاصة به، والمحطات الخاصة بالقمر وإجراء الاختبارات والتجميع بالمركز.

وأكد الدكتور هيثم مدحت أن مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بالوكالة يعتبر أولى خطوات توطين صناعة الأقمار الصناعية في مصر ، كما أنه يمنح مصر دورا رياديا في نقل هذه التكنولوجيا للقارة الأفريقية.

يذكر أن وكالة الفضاء المصرية قد أعلنت في شهر يونيو الماضي انتهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي مصر سات 2، والتي كانت بمثابة بداية تدشين أكبر مركز تجميع وتكامل واختبار للأقمار الصناعية في أفريقيا والشرق الأوسط بوكالة الفضاء المصرية والذي تم تجهيزه بالكامل من خلال منحة من الصين ، وهي المرة الأولى التي يجرى فيها اختبار قمر صناعي بالكامل في مصر.