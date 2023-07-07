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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى الموالح خلال شهر يوليو

محصول الموالح
محصول الموالح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الموالح مراعاتها، خلال شهر يوليو، وتمثلت التوصيات في الآتي.

- أهم المعاملات

- الاهتمام بالري مع عدم الري وقت اشتداد الحرارة.
- إجراء عزقة خفيفة سطحية.
- التقليم الصيفي باليد لازالة الأفرخ المائية في حالة عدم استخدامها في تكوين هيكل الشجرة والتخلص من السرطانات.
- رش محلول بوردو أو مضادات النتح علي أشجار اليوسفي لمقاومة لسعة الشمس   
- الخف اليدوي أو الكيماوي لأشجار اليوسفي غزيرة المحصول، وذلك بإزالة من 25-30% من الثمار.

- التسميد

ا-  تسميد أشجار الموالح التى تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي: 2 ك سلفات نشادر، 1ك سلفات حديد، 1ك سلفات زنك، 1ك سلفات منجنيز.
الرية الثانية: 3 ك سماد مركب 19 -19-.19
الرية الثالثة: 3 ك سلفات بوتاسيوم، 2 لتر حامض فوسفوريك.
الرية الرابعة: ري بدون تسميد.
الرية الخامسة: 2 ك نترات كالسيوم.

ب- الرش الورقي

يتم الرش الورقي بمعدل مرة في 10/7 من الشهر ويتم كما يأتي:
200جم حديد مخلبي ، 200جم زنك مخلبي، 200جم منجنيز مخلبي، 100جم ماغنسيوم، 50 جم بوركس، 250جم يوريا / 600 لتر ماء ( لرفع كفاءة الامتصاص). 
 

- الري

اﻹستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط (لتر/ يوم/ شجرة). 
1-2 في شهر يوليو 32 لت/ شجرة
2-3 في شهر يوليو 40 لترا/ شجرة
3-4 في شهر يوليو 48 لترا/ شجرة
4-5 في شهر يوليو 56 لترا/ شجرة
5-6 في شهر يوليو 64 لترا/ شجرة
7-8 في شهر يوليو 72 لترا/ شجرة
8-10 في شهر يوليو 84 لترا/ شجرة
أكثر من 10 في شهر يوليو 100 لتر/ شجرة
- الرش لمقاومة الأصداء والأكاروسات.
- الاستمرار في برنامج مقاومة حشرة صانعات الأنفاق للنشاوى والزراعات الحديثة.
- العلاج الصيفي للحشرات القشرية، البق الدقيقي استخدم فترليون كومبى 2 بمعدل 50 جم / 100 لتر ماء. 
- استخدم اكتيليك بمعدل 150 سم / 100 لتر ماء .
- مكافحة الحشائش (حشائش نجيلية – حولية – او معمرة) استخدم استخدم فيوزيليد فورتى بمعدل 1.5 لتر للفدان مزابة فى 200 لتر ماء.

الزراع تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الموالح خلال شهر

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