"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى الموالح خلال شهر يوليو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الموالح مراعاتها، خلال شهر يوليو، وتمثلت التوصيات في الآتي.

- أهم المعاملات

- الاهتمام بالري مع عدم الري وقت اشتداد الحرارة.

- إجراء عزقة خفيفة سطحية.

- التقليم الصيفي باليد لازالة الأفرخ المائية في حالة عدم استخدامها في تكوين هيكل الشجرة والتخلص من السرطانات.

- رش محلول بوردو أو مضادات النتح علي أشجار اليوسفي لمقاومة لسعة الشمس

- الخف اليدوي أو الكيماوي لأشجار اليوسفي غزيرة المحصول، وذلك بإزالة من 25-30% من الثمار.

- التسميد

ا- تسميد أشجار الموالح التى تروى بالتنقيط للفدان

الرية الاولي: 2 ك سلفات نشادر، 1ك سلفات حديد، 1ك سلفات زنك، 1ك سلفات منجنيز.

الرية الثانية: 3 ك سماد مركب 19 -19-.19

الرية الثالثة: 3 ك سلفات بوتاسيوم، 2 لتر حامض فوسفوريك.

الرية الرابعة: ري بدون تسميد.

الرية الخامسة: 2 ك نترات كالسيوم.

ب- الرش الورقي

يتم الرش الورقي بمعدل مرة في 10/7 من الشهر ويتم كما يأتي:

200جم حديد مخلبي ، 200جم زنك مخلبي، 200جم منجنيز مخلبي، 100جم ماغنسيوم، 50 جم بوركس، 250جم يوريا / 600 لتر ماء ( لرفع كفاءة الامتصاص).



- الري

اﻹستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط (لتر/ يوم/ شجرة).

1-2 في شهر يوليو 32 لت/ شجرة

2-3 في شهر يوليو 40 لترا/ شجرة

3-4 في شهر يوليو 48 لترا/ شجرة

4-5 في شهر يوليو 56 لترا/ شجرة

5-6 في شهر يوليو 64 لترا/ شجرة

7-8 في شهر يوليو 72 لترا/ شجرة

8-10 في شهر يوليو 84 لترا/ شجرة

أكثر من 10 في شهر يوليو 100 لتر/ شجرة

- الرش لمقاومة الأصداء والأكاروسات.

- الاستمرار في برنامج مقاومة حشرة صانعات الأنفاق للنشاوى والزراعات الحديثة.

- العلاج الصيفي للحشرات القشرية، البق الدقيقي استخدم فترليون كومبى 2 بمعدل 50 جم / 100 لتر ماء.

- استخدم اكتيليك بمعدل 150 سم / 100 لتر ماء .

- مكافحة الحشائش (حشائش نجيلية – حولية – او معمرة) استخدم استخدم فيوزيليد فورتى بمعدل 1.5 لتر للفدان مزابة فى 200 لتر ماء.