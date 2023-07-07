"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى الموالح خلال شهر يوليو
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الموالح مراعاتها، خلال شهر يوليو، وتمثلت التوصيات في الآتي.
- أهم المعاملات
- الاهتمام بالري مع عدم الري وقت اشتداد الحرارة.
- إجراء عزقة خفيفة سطحية.
- التقليم الصيفي باليد لازالة الأفرخ المائية في حالة عدم استخدامها في تكوين هيكل الشجرة والتخلص من السرطانات.
- رش محلول بوردو أو مضادات النتح علي أشجار اليوسفي لمقاومة لسعة الشمس
- الخف اليدوي أو الكيماوي لأشجار اليوسفي غزيرة المحصول، وذلك بإزالة من 25-30% من الثمار.
- التسميد
ا- تسميد أشجار الموالح التى تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي: 2 ك سلفات نشادر، 1ك سلفات حديد، 1ك سلفات زنك، 1ك سلفات منجنيز.
الرية الثانية: 3 ك سماد مركب 19 -19-.19
الرية الثالثة: 3 ك سلفات بوتاسيوم، 2 لتر حامض فوسفوريك.
الرية الرابعة: ري بدون تسميد.
الرية الخامسة: 2 ك نترات كالسيوم.
ب- الرش الورقي
يتم الرش الورقي بمعدل مرة في 10/7 من الشهر ويتم كما يأتي:
200جم حديد مخلبي ، 200جم زنك مخلبي، 200جم منجنيز مخلبي، 100جم ماغنسيوم، 50 جم بوركس، 250جم يوريا / 600 لتر ماء ( لرفع كفاءة الامتصاص).
- الري
اﻹستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط (لتر/ يوم/ شجرة).
1-2 في شهر يوليو 32 لت/ شجرة
2-3 في شهر يوليو 40 لترا/ شجرة
3-4 في شهر يوليو 48 لترا/ شجرة
4-5 في شهر يوليو 56 لترا/ شجرة
5-6 في شهر يوليو 64 لترا/ شجرة
7-8 في شهر يوليو 72 لترا/ شجرة
8-10 في شهر يوليو 84 لترا/ شجرة
أكثر من 10 في شهر يوليو 100 لتر/ شجرة
- الرش لمقاومة الأصداء والأكاروسات.
- الاستمرار في برنامج مقاومة حشرة صانعات الأنفاق للنشاوى والزراعات الحديثة.
- العلاج الصيفي للحشرات القشرية، البق الدقيقي استخدم فترليون كومبى 2 بمعدل 50 جم / 100 لتر ماء.
- استخدم اكتيليك بمعدل 150 سم / 100 لتر ماء .
- مكافحة الحشائش (حشائش نجيلية – حولية – او معمرة) استخدم استخدم فيوزيليد فورتى بمعدل 1.5 لتر للفدان مزابة فى 200 لتر ماء.