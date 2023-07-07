حدث ليلًا.. مقتل شاب على يد صديقه بالزاوية الحمراء.. وانتشال جثة طفل من ترعة بالإسماعيلية

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا».

كلب وسلاح أبيض.. تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه بالزاوية الحمراء

خرج الشاب "محسن" ذو الـ20 عامًا من منزله بمنطقة الزاوية الحمراء، لشراء متطلبات أسرته من الطعام، لكنه تفاجأ بأحد أصدقائه يعترض طريقه، مستخدمًا سلاحًا أبيض وكلبًا خاصًا به، بعد مرور دقائق اشدد النقاش بينهما إلى مشاجرة ليبدأ صديق "محسن" بإعطاء الأوامر للكلب بالهجوم، ومن ثم أخرج صديق الشاب سلاحه الأبيض وسدد طعنة نافذة في القلب على إثرها سقط "محسن" جثة هامدة غارقًا في دمائه أمام مرأى ومسمع من الجميع وفر المتهم هاربًا قبل الإمساك به من قبل الأهالي.

حبس 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

أمرت جهات التحقيق القاهرة الجديدة، بحبس ٣ أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وجمع مدخرات المصريين في الخارج، كما طلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة ونشاط المتهم، وإعداد تقرير مفصل بذلك.

ضبط رجال أمن القاهرة 3 أشخاص بالقطامية لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبحوزتهم 9 ملايين جنيه تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

رفع قرار منع التصرف فى أموال عبدالغفار السلامونى بقضية "فساد القمح الكبرى"

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق ابراهيم قبول التظلم شكلًا، وفي الموضوع بإنهاء أمر المنع من التصرف في الأموال للمتظلم رجل الأعمال عبدالغفار محمد عبدالعال السلاموني، نائب رئيس غرفة الحبوب وزوجته ونجله القاصر الصادر برقم 32 لسنة 2016 أوراق تحفظ من مكتب النائب العام.

كانت محكمة جنايات جنوب الجيزة، قد قضت ببراءة عبدالغفار محمد عبدالعال السلاموني، وشهرته عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة الحبوب، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد القمح الكبرى".

زوجها عذبها وقيدها بالحبال.. ملابسات فيديو مثير للجدل بالدقهلية

تمكنت قوات الأمن بمحافظة الدقهلية بالتعاون مع مركز شرطة منية النصر من ضبط شخص بعد انتشار فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوضح توثيق سيدة وتعذيبها أعلى منزلها فى الدقهلية.

تعود أحداث الواقعة برصد الجهات الأمنية، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة موثقة اليدين أعلى سطح منزل، وبها آثار تعذيب بالوجه والرأس.

وبفحص محتوى الفيديو من قبل الجهات الأمنية المختصة، تم التوصل إلى أن الفيديو تم تصويره عن طريق أحد جيران السيدة المتواجدة داخل الفيديو، منذ ما يقرب من شهر، وأن السيدة تدعى "بثينة. و" 18 عامًا، من الوادي الجديد، ومتزوجة من "أحمد. م"، ميكانيكي، ومقيم بقرية الجنينة مركز منية النصر.

وقامت قوات الأمن بضبطه منذ ذلك الحين، ورفضت الزوجة تحرير محضر لإدانة الزوج، وتم تحرير مذكرة تصالح بينهما منذ ذلك الحين.

انتشال جثة طفل من ترعة السويس بالإسماعيلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة الإسماعيلية، من انتشال جثمان الطفل الذي سقط هو ودراجته، ظهر اليوم، في ترعة السويس بمنطقة الربيعية التابعة لقرية أبوسلطان التابعة لمركز ومدينة فايد.

وتم نقل جثمان الطفل فور انتشاله جراء عمليات البحث التي استمرت لعدة ساعات إلى مشرحة مستشفى فايد المركزى؛ ليكون تحت تصرف النيابة.