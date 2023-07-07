في يومها العالمى.. 3 أفلام عالمية بطلها الشوكولاتة

الشوكولاتة مصدر بهجة الكبار والصغار وهي قادرة بأنواعها المتعددة وطرق صنعها المختلفة على تغيير حالتنا المزاجية ومنح السعادة لمتناوليها.

لذلك تشاركنا الشوكولاتة المناسبات السعيدة وتعد هدية مبهجة لأي شخص نحبه، لذلك استطاعت أن تكون بطلًا رئيسيًا لمجموعة من أشهر الأفلام العالمية.

في يوم الشيكولاتة العالمي، الذي يوافق 7 يوليو، نرصد أبرز الأفلام العالمية التي لعبت الشوكولاتة دور البطولة فيها.

فيلم Chocolat عام 2000

فيلم رومانسي عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب "لجون هاريس" حولها "روبرت نلسون" إلى سيناريو وأخرجه "لاس هالستروم" بطولة "جوني ديب" و"جولييت بيونشي".

تذهب "فيان" وابنتها "أنوك" ذات الـ6 أعوام إلى أوروبا ووصلتا إلى قرية فرنسية هادئة بعد أن انفصلت عن زوجها، في بداية الصوم الكبير افتتحت "فيان" متجرًا للشيكولاتة، وبدأت في إحراز تقدم مع بعض القرويين للحضور إلى متجرها، نجحت "فيان" في تغير حياة أهل القرية رغم المضايقات التي تعرضت لها، حيث غيرت الشيكولاتة حياة الناس وزرعت فيهم المحبة، وتهافت عليها الأطفال متلصصين رغبة منهم في تناول الشيكولاتة التي قدمتها بأشكال مختلفة ومذاق متنوع، توافد عليها الكبار ليجدوا حل مشاكلهم في مذاق شيكولاتة "فيان" التي أضفت مشاعر الرومانسية.

فيلم Willy Wonka &The Chocolate Factory عام 1971

الفيلم مقتبس عن رواية كلاسيكية للكاتب البريطاني "رولد دال"، وتم تصنيفة من قبل صحيفة إندبندنت البريطانية عام 1990 أفضل رواية أدبية كتبت للأطفال، الفيلم بطولة "جين وايلدر"، ويلي ونكا، والطفل "بيتر أوستروم" تشارلي وإخراج "بيل ستيوارت".

تدور الأحداث حول "تشارلي باكية" وهو فتي فقير، غالبا ما ينظر داخل متجر للحلوى ولكن لا يستطيع شراءها، في إحدى الأمسيات عند عودته للبيت مر بمصنع الشيكولاتة المملوك لـ Willy Wonka، وعلم من أحد الأشخاص أنه لا أحد يدخل أو يخرج من المصنع، ويكشف له جده عن أن "ونك" قد أغلق المصنع؛ لأن صانعي الحلويات المنافسين كانوا يرسلون الجواسيس لسرقة وصفاته. أعلن "ونك" أنه أخفى خمس تذاكر ذهبية في ألواح الشيكولاتة، ومن يحصل على التذاكر سيحصل على جولة داخل المصنع وإمدادات من الشيكولاتة مدى الحياة، وجد الفتى "تشارلي" مالا على الطريق، وكنه كان فقد الأمل بعد الإعلان عن أن الخمس تذاكر قد وجدت وأثناء وجوده في أحد متاجر الحلوى سمع من الأخبار أن الفائز الخامس كاذب، وقرر شراء لوح شيكولاتة "ونكا"؛ ليجد بداخلة التذكرة الخامسة، اختار "تشارلي" الجد "جو" كمرافق له في المصنع، يضم مصنع الشيكولاته حديقة داخلية غريبة الأطوار بها نهر من الشيكولاتة والحلويات الأخرى، أثناء الجولة تعرض باقي المتسابقين لعدة حوادث لعدم التزامهم بشروط التجول داخل المصنع، لكن "ونكا" أخبر "تشارلي" والجد "جو" بأن الأطفال الآخرين سيكونون بخير، وأعلن "ونكا" أن "تشارلي" هو الفائز، أخبر "ونكا" تشارلي أنه أنشأ المسابقة للعثور على شخص يرث مصنعه، لذلك سيعطيه لتشارلي وعائلته عند تقاعدة.

فيلم Charlie and Chocolate Factory عام 2005

هو إعادة إنتاج لذكرى سينمائية سابقة لفيلم "Willy Wonka &The Chocolate Factory"، الذي تم إنتاجه عام 1971، بعد مرور 34 عامًا على إنتاج الفيلم الأول، بطولة "جوني ديب" و"فريدي هايمور"، واستطاع جوني ديب أن يقدم شخصية ونكا بشكل كوميدي مختلف، أشاد به الجميع.

فيلم Dripping In Chocolate عام 2012

فيلم أسترالي بطولة "ديفيد ونهام" و"لويز لومبارد"، تأليف "جون ريدلي" و"سارة سميس" وإخراج "مارك جوفي".

تدور أحداث الفيلم عندما يعثر المحقق بينيت أومار على غلاف شوكولاتة ملقى على جثة فتاة مقتولة، وهو الدليل الوحيد، يقوده ذلك إلى صانع الشوكولاتة الغامض "جوليان لوفسي"، الذي يساعده على كشف الحقيقة ومعرفة القاتل.