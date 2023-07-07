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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة مطروح يتفقد مستشفى الأطفال

وكيل صحة مطروح يتفقد
وكيل صحة مطروح يتفقد وحدات الأطفال

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح مرورًا على وحدات الأطفال حديثي الولادة وأقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفى الأطفال التخصصي في زيارة مفاجئة لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للأطفال وكذلك الوقوف على مدى الانضباط الإداري داخل المستشفى، وخاصة بالوحدات ذات الطبيعة الخاصة وأقسام الطوارئ ووحدات الأطفال حديثي الولادة.

 

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة الدورية للمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر الصباحي والمسائي المفاجئ.

 

وخلال المرور على وحدة الأطفال حديثي الولادة يحضور الدكتورة هالة عبد الله مديرة المستشفى، حيث تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم ومشتقاته والأمصال وكذلك توافر كافة الفحوصات بمعمل المستشفى والذي يقوم عليه فريق من الفنيين المدربين والتحقق من سير العمل دون عوائق.

 

وأوضح وكيل صحة مطروح أنه خلال المرور تم عمل حلقة نقاشية مع الفريق الطبي والتمريضي حول أهمية متابعة القياسات الحيوية للأطفال المرضى وأهمية الالتزام بالتسجيل الطبي وفقاً لمعايير الجودة. وجرى مراجعة بعض السجلات الطبية الخاصة بالمرضى والخطط التمريضية وملاحظات الحالات المرضية وسياسات التسليم والتسلم بين أفراد الفريق الطبي والتركيز على أهمية استكمال الملف الطبي للمرضى وتعريف جميع الأدوية والمحاليل الوريدية.

 

وثمن وكيل صحة مطروح الجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية على رأس العمل بالمستشفى، وحثهم على تسخير كافة الجهود والإمكانيات الطبية لتقديم خدمات طبية مناسبة لكافة الأطفال المرضى من جميع مراكز المحافظة، مشددا على توفير كل سبل الراحة لجميع المترددين على المستشفى.

وشدد على أن الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية حيث تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.


جاء ذلك بحضور الدكتورة حنان سمير عضو إدارة الطب العلاجي والمهندسة مروة رفعت مدير الإدارة الهندسية والدكتورة إيمان محمد مسؤول الحضانات ومحمد الطليمي مشرف الطوارئ بالمديرية.

وكيل صحة مطروح يتفقد وحدات الأطفال
وكيل صحة مطروح يتفقد وحدات الأطفال
وكيل صحة مطروح يتفقد وحدات الأطفال
وكيل صحة مطروح يتفقد وحدات الأطفال
وكيل صحة مطروح يتفقد وحدات الأطفال
وكيل صحة مطروح يتفقد وحدات الأطفال
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