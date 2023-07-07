هربت من زوج أمها.. العثورعلى طفلة بجسدها آثار تعذيب فى قنا

عثر الأهالي على طفلة تبكي في شوارع قرية الظافرية، مركز قفط، جنوبي محافظة قنا، وعلى جسدها آثار للضرب والتعذيب، ورأفت بها محامية واصطحبتها إلى منزلها حتى الصباح الباكر حين تحرير محضر.

وقالت الطفلة أنها تُدعى "جومانة.ه.أ"، تبلغ من العمر 13 عامًا تقريبًا، مقيمة في مركز البلينا محافظة قنا مع والدتها وزوجها، وفرت هاربة إلى محافظة قنا من شدة تعذيب زوج والدتها لها وحرمانها من التعليم، حيث كان مقيدها في السرير بالجنزير وعندما وجدت فرصة وقام بفكها لوضع الأكل للماشية فرت هاربة.

وأضافت منى حسين الشريف المحامية التي اصطحبت الطفلة لمنزلها أنها تعرف الطفلة، وجاءت لقنا للإقامة مع شقيقتها الكبرى لكن لم تكن موجودة فظلت تبكي في الشارع خوفًا من العودة مرة أخرى لوالدتها، وتتعرض للضرب والتعذيب مرة أخرى من زوج والدتها لذلك أخذتها لمنزلها حتى الصباح وتحرير محضر في مركز شرطة قفط.