ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

لبحث الخطة المقبلة.. خالد جلال يعقد اجتماعا مع مديرى فرق بيت المسرح

خالد جلال
خالد جلال

عقد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، اجتماعا مساء الخميس، مع مديري الفرق التابعة للبيت، وذلك بمسرح الغد بالعجوزة.

IMG-20230706-WA0114

ورحب المخرج خالد جلال في بداية الاجتماع، بالدكتور أسامة محمد علي المدير الجديد لمسرح القاهرة للعرائس، ووجه الشكر لمديري الفرق لنجاحهم في تقديم عروض مسرحية لاقت حفاوة من الجمهور والنقاد، وأحدثت حراكا مسرحيا جادا ومتميزا.

IMG-20230706-WA0115

وقال جلال، إن هذا النجاح يلقي علينا مسئولية استكماله بل وتطويره، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإبداعية المسرحية من كافة الأجيال، وذلك خلال الفترة المقبلة.

IMG-20230706-WA0116

وطالب المخرج خالد جلال مديري الفرق بإعداد الخطة الإنتاجية المستقبلية، وذلك بعد النجاح في تنفيذ 14 مشروعا مسرحيا خلال خمسة أشهر، وذلك ضمن الخطة التي تم الإعلان عنها مطلع العام تحت شعار (2023.. عام جديد ومسرح جديد)، منوها إلى بأن المؤتمر الذي أعلنت خلاله تلك الخطة، كان بمثابة عهد بين إدارة البيت الفني للمسرح والجمهور والنقاد لتنفيذ ما جاء به.

IMG-20230706-WA0117

كما شهد الاجتماع توجيهات المخرج خالد جلال، بإعداد الخطة المقبلة لفرقة المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، معتبرا أن تقديم عروض مسرحية بقرى مصر ونجوعها، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي تحظى برعاية السيد رئيس الجمهورية، يعد أحد المشروعات التي يسعى البيت الفني للمسرح على استمرارها وتنوع العروض التي تقدم من خلالها، لتحقيق العدالة الثقافية المنشودة، والتي تولي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني اهتماما بها.

وقد تقرر عقد اجتماع آخر قريبا لمناقشة الخطة المقبلة وذلك عقب عدة لقاءات تعقد تباعا مع مديري الفرق، لمناقشة المشروعات المسرحية المزمع تقديمها في ضوء هوية كل مسرح.

IMG-20230706-WA0112
المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى رئيس البيت الفني للمسرح مسرح الغد بالعجوزة خالد جلال مسرح القاهرة للعرائس

الأكثر قراءة

تبدأ الثامنة والنصف صباحًا.. مواعيد عمل البنوك فى شهر يوليو 2023

توزيع درجات مادة الجيولوجيا

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

كلب وسلاح أبيض.. تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه بالزاوية الحمراء

المصري يتخطى "الحدود" ويصل لربع نهائي الكأس

تبدأ منتصف يوليو.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شركة we

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا