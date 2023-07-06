انتداب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب حريق شب في شقة سكنية بحلوان

قررت النيابة العامة انتداب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب حريق شب في شقة سكنية في مدينة حلوان، ولم يسفر عن خسائر في الأرواح أو إصابات، كما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق شب داخل شقة سكنية في مدينة حلوان، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداده لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.