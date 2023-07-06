تقرير يكشف كواليس زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية للصين

سلّطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية إلى بكين في زيارة تهدف لتهدئة التوترات.

وتوقعت الصحيفة جانيت يلين التأكيد على الحاجة إلى التعاون بين قوتين عظميين لمواجهة التهديدات العالمية.

ووصلت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إلى بكين في رحلة تستغرق 4 أيام تهدف إلى تهدئة التوترات المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم، خاصة فيما يتعلق بالتجارة وصناعة الرقائق عالية التقنية.

وستلتقي بكبار المسئولين الصينيين بمن فيهم رئيس الوزراء، لي تشيانج، ونائب رئيس الوزراء السابق وقيصر الاقتصاد ليو هي الذي يُنظر إليه على أنه مقرب من الرئيس الصيني، شي جين بينج في يومها الأول من المحادثات يوم الجمعة.

تعد هذه هى الزيارة الثانية لمسئول حكومي أمريكي هذا العام ومن المتوقع أن تسلط الضوء على الترابط وانعدام الثقة الذي يميز العلاقة بين القوتين العظميين.

كواليس الزيارة

يحدث ذلك على خلفية الأعمال العدائية من كلا الجانبين مع التركيز الأكبر في الوقت الحالي على الصدام حول الرقائق الحيوية للتكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك المعدات العسكرية والذكاء الاصطناعي وتشمل مجالات الخلاف الأخرى تايوان ودعم الصين لروسيا وهي تشن حربًا في أوكرانيا ، وحقوق الإنسان.

وقالت يلين ستعالج "الممارسات غير العادلة" من قبل الصين، بما في ذلك الإجراءات العقابية الأخيرة ضد الشركات الأمريكية والعوائق التي تحول دون الوصول إلى الأسواق وحاول أحد أعضاء وفدها التقليل من التوقعات ، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت المسئولة لدى وصولها إلى بكين: "خاصة إذا كانت هناك أشياء قد نختلف بشأنها ، فمن الأهم أن نتحدث". "لا أعتقد أنه غير مجد، سأقول ذلك بشكل قاطع، كان الوفد الترحيبي هادئًا حيث كان مسئول في وزارة المالية الصينية والسفير الأمريكي ينتظران يلين.

لكن هناك أيضًا حوافز قوية لكلا الجانبين لمحاولة إصلاح العلاقة حيثما أمكن ذلك، يعد التعاون بين واشنطن وبكين أمرًا حيويًا لإحراز تقدم بشأن التهديدات العالمية بما في ذلك أزمة المناخ وتخفيف عبء الديون عن البلدان الفقيرة.

إن اقتصاداتها متشابكة بشكل وثيق لدرجة أن تصاعد ضوابط التجارة قد يتسبب في أضرار جسيمة لكليهما وبدون قنوات اتصال جيدة هناك خطر أكبر من أن تتصاعد نقاط التوتر مثل الدوريات العسكرية بالقرب من المجال الجوي التايواني والمياه الإقليمية.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية قبل رحلتها إن يلين تخطط لمناقشة الحاجة إلى "إدارة علاقتنا بشكل مسؤول والتواصل مباشرة حول مجالات الاهتمام ، والعمل معًا لمواجهة التحديات العالمية".

وبحسب الصحيفة البريطانية، وصلت بعد أقل من ثلاثة أسابيع من زيارة وزير الخارجية، أنتوني بلينكين، المسئول الأمريكي الأعلى رتبة الذي يسافر إلى بكين منذ نصف عقد تحدث مع شي لمدة 35 دقيقة في اجتماع لم يكن مضمونًا عندما غادر واشنطن الذي قدمه الجانبان على أنه تقدم في علاقة متوترة.

تأتي زيارة يلين قبل اجتماع محتمل بين بايدن وشي في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو في نوفمبر.

مع ذلك، فإن الغضب الصيني من العقوبات الأمريكية قد يحد من مجال التحسين الحقيقي، حيث قال وانج هوياو رئيس مركز أبحاث مركز الصين والعولمة لرويترز "لن أعتبر ذلك على أنه" جانيت يلين غير مرحب به "لكن الصين لا يمكنها فقط ابتلاع كل الحبوب السامة والاستمرار في إبداء الابتسامة.