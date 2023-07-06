لليوم الرابع.. ارتفاع أسعار النفط العالمية في ختام التعاملات

واصلت أسعار النفط العالمية ارتفاعها لليوم الرابع على التوالي بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.4%، وذلك بدعم من توقعات المستثمرين بانخفاض مخزونات النفط الأمريكية.

أسعار النفط العالمية

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت» نحو 0.4% مسجلاً 76.54 دولار للبرميل، كما زاد سعر الخاك الأمريكي «نايمكس» للعقود الآجلة نحو 2% مسجلاً 71.85 دولار للبرميل.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الأيام الماضية، إلا ان مؤسسات مالية عالمية توقعت تراجع أسعر النفط خلال الفترة المقبلة، مع نمو المعروض من دول خارج أوبك مع تحقيق فاض فى المعروض بنهاية هذا العام 2023.

ومن ناحية أخرى، رفعت السعودية أسعار أغلب خاماتها النفطية فى آسيا تسليم شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد أن أعلنت عن تمديد خفض طوعي لإنتاجها، إضافة لاتفاق أوسع نطاقا مع تكتل «أوبك+».

كما أبقت السعودية سعر الخام الفائق الخفيف المباع لآسيا دون تغيير خلال تسليمات أغسطس، بينما تم رفع سعر الخامين العربي المتوسط والعربي الثقيل.

وحسب بيانات رسمية صادرة عن أرامكو السعودية، رفع سعر البيع الرسمي للولايات المتحدة 10 سنت تسليم أغسطس.