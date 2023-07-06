"الأفريقية للبوتشا": فضية عبدالرحمن سعد ترفع رصيد مصر لـ4 ميداليات

توّج اللاعب عبدالرحمن سعد، على الميدالية الفضية الأولي لمنتخب مصر في بطولة أفريقيا للبوتشا، المقامة على صالة حسن مصطفى، ونجح في الحصول على الميدالية الفضية في التصنيف bc3.

يذكر أن عبدالرحمن سعد بطل أفريقيا الموسم الماضي، في البطولة التي أقيمت في جنوب أفريقيا.

كان المنتخب المصري حصل على 3 ميداليات ذهبية حتي الآن لكل من سمير عبدالمعز وتسنيم محمد وهناء علام، ومن المقرر أن تختتم البطولة غدا الجمعة، وتحديد المتاهلين لاولمبياد باريس 2024.

وانطلقت البطولة يوم 2 يوليو الماضي والتي تستمر حتي 8 يوليو الجاري

وتعد هذه البطولة المؤهلة لاولمبياد باريس 2024 تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

ونجح الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم في استضافة البطولة على الأراضي المصرية لأول مرة في تاريخ الرياضة البارالمبية المصرية.

وحصلت اللاعبة هناء علام على الميدالية الذهبية الثالثة لمنتخب مصر للبوتشا في البطولة الأفريقية المقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر .

ونجحت هناء علام في تحقيق الميدالية الذهبية بعد تحقيق الفوز على لاعبة المغرب