فى استجابة سريعة.. وزيرة البيئة توجه بسرعة حل المشكلات البيئية للمواطنين بقرى أبوالنمرس

قامت لجنة من إدارة المخلفات بالفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى لمعاينة الشكوى الواردة بإحدى الصحف، حول تراكم المخلفات بقرى المنوات مركز أبوالنمرس الجيزة، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة الشكاوى البيئية للمواطنين وسرعة إزالة أسبابها.

وعلى الفور تم التنسيق بين فرع القاهرة ومحافظة الجيزة والدكتور رأفت عبدالرحيم فاضل رئيس الوحدة المحلية لقرية المنوات للوقوف على صحة الشكوى، وتم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع ما يعادل ٨٠ طنا من المخلفات البلدية، كما تم التنسيق بين الوحدة المحلية وإدارة الري بمركز مدينة أبوالنمرس، وذلك لتطهير الترعة من المخلفات.

وقد وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد الشكر إلى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على سرعة الاستجابة والتنسيق المستمر مع وزارة البيئة لمتابعة الشكاوى الواردة من المواطنين، هذا وتتابع أجهزة وزارة البيئة باستمرار التأكد من إزالة أسباب للحد من المشكلات البيئية، وتشجيع المواطنين على التواصل الدائم والتعاون مع الوزارة في رصد المشكلات البيئية والتعاون لحلها.