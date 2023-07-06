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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"القومي لذوي الإعاقة" يفتتح المعرض الخامس لمنتجات ذوي الهمم بالقاهرة (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الخميس، المعرض الخامس لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بدار حرس الحدود بالقاهرة.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين المجلس ووزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

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ويضم المعرض الخامس الذي يستمر خلال الفترة من 6 إلى 8 يوليو الجاري، عدد من المنتجات الجلدية والاكسسوارات والمفروشات والتريكو والملابس والمشغولات اليدوية المُصنعة بأيدي الأشخاص ذوي الإعاقة، ويأتي هذا المعرض بمشاركة 20 عارض من الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة.

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جدير بالذكر أن المجلس نظم خلال الفترة السابقة عدة معارض منها معرضين بمحافظة القاهرة، ومعرض بمحافظة أسيوط، وآخر بمحافظة مطروح، ويأتي ذلك في إطار خطة المجلس لتحقيق التمكين الإقتصادي، ويتم تنظيم هذه المعارض وفق برنامج خاص أعده المجلس بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، الذي يستهدف إقامة العديد من معارض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة من 4 مايو حتى 14 أكتوبر 2023.

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المجلس القومى ذوي الإعاقة قوات الدفاع الشعبي المعرض الخامس محافظة مطروح

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